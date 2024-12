Auguri di Natale 2024, frasi e immagini (formali o divertenti) da mandare a chi amiamo

Roma, 24 dicembre 2024 – Scrivere auguri a Natale rappresenta un gesto dal forte valore emotivo e affettivo, oltre a essere una tradizione che contribuisce a mantenere i legami tra le persone. Il Natale è un momento dell’anno che invita alla condivisione e al senso di comunità, ed è proprio attraverso gli auguri che si ha l’opportunità di esprimere sentimenti di affetto, gratitudine e speranza. E che un buon Natale 2024 sia per tutti voi.

Sommario

Oggi è possibile scegliere tra diverse modalità di comunicazione, ognuna con il proprio valore e la propria peculiarità. Ogni medium ha il potenziale di rendere unico il messaggio, in base al contesto, alla relazione e al destinatario. La lettera tradizionale, per esempio, dal momento che richiede maggiore impegno, è la scelta ideale per auguri personali e intimi. Scrivere una lettera a mano permette di esprimere in modo autentico e profondo i propri sentimenti, dando valore al tempo investito nel comporre un messaggio che arriva direttamente al cuore e diventando un ricordo tangibile che può essere conservato nel tempo. Il biglietto di auguri da abbinare ai regali, seppur meno personale rispetto alla lettera scritta a mano, ha comunque un valore simbolico, valido soprattutto in occasioni formali o per auguri rivolti a colleghi, conoscenti e persone con cui si mantiene un rapporto cordiale, ancor meglio se viene personalizzato.

SMS e messaggi su WhatsApp sono particolarmente adatti per auguri rapidi e pratici, permettendo di raggiungere un numero elevato di persone in breve tempo. Sono modalità estremamente immediate, ma possono risultare più impersonali, a meno che, naturalmente, il messaggio non sia arricchito da un tocco personalizzato. I messaggi vocali sono una via di mezzo tra i messaggi scritti e la comunicazione diretta. Grazie alla possibilità di trasmettere l’intonazione della voce e le emozioni in modo più immediato, i messaggi vocali possono risultare più caldi e affettuosi rispetto a un semplice testo scritto, purché però siano brevi e concisi. La modalità di comunicazione, pertanto, dovrebbe essere scelta in base al contesto e alla natura del rapporto, affinché gli auguri possano essere apprezzati nel loro giusto valore.

“Colui che ha una grande ricchezza in sé stesso è come una stanza pronta per la festa di Natale, luminosa, calda e gaia in mezzo alla neve e al ghiaccio della notte di dicembre” (Arthur Schopenhauer) “Se ci diamo la mano i miracoli si fanno e il giorno di Natale durerà tutto l'anno” (Gianni Rodari) “È il Natale nel cuore che infonde il Natale nell’aria” (William Thomas Ellis) “Quand’ero bambino, erano la luce dell’albero di Natale, la musica della messa di mezzanotte, la dolcezza dei sorrisi a far risplendere il regalo di Natale che ricevevo” (Antoine de Saint-Exupéry) “Il Natale è la dolce stagione nel quale dobbiamo accendere il fuoco dell’ospitalità e la straordinaria fiamma di carità del nostro cuore” (Washington Irving) “A Natale non si fanno cattivi pensieri ma chi è solo vorrebbe saltare questo giorno. A tutti loro auguro di vivere un Natale in compagnia” (Alda Merini) “Ho sempre pensato al Natale come ad un bel momento. Un momento gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono. L’unico momento che conosco, nel lungo anno, in cui gli uomini e le donne sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori, solitamente chiusi” (Charles Dickens)

“A suo dire l’umanità si divideva in due grandi gruppi nemici fra loro: i presepisti e gli alberisti. ‘È una suddivisione – diceva lo zio – così importante che dovrebbe comparire sui documenti di identità, né più né meno di come appare il sesso e il gruppo sanguigno. Altrimenti può accadere che un disgraziato scopre, solo a matrimonio avvenuto, di essersi unito a un essere umano di tendenze natalizie diverse’” (Luciano De Crescenzo) “Caro Babbo Natale, se vuoi ti preparo la vasca e la riempio di schiuma. Da che ti conosco hai sempre lo stesso vestito e in più vai in giro con sei renne… non profumerai certo di mughetto. Sotto le ascelle mi sa che ti cresce il muschio da mettere nel presepe” (Luciana Littizzetto) “Babbo Natale ce l’ha con me. Da piccolo invece dei regali mi lasciava un biglietto con su scritto: ‘Non esisto’” (Daniele Luttazzi) “Comincia il rito dei Babbi Natali che penzolano dai terrazzi. Per me Natale è una festa se sul balcone di casa s’arrampica Ryan Gosling” (Selvaggia Lucarelli) “I regali di Natale si dividono in due: certi li apri e dici: ‘È bellissimo’, per quelli superbrutti: ‘Mi serviva proprio!’” (Ester Viola)

“C'è la luna sui tetti e c'è la notte per strada. Le ragazze ritornano in tram. Ci scommetto che nevica, tra due giorni è Natale. Ci scommetto dal freddo che fa” (Francesco de Gregori) “La notte vista da qui sembra bellissima, stelle che accendono il blu, quanta luce c'è, echi di un Alleluja che non si spengono mai. Oggi è un giorno speciale, è Natale ed è sempre così” (Eros Ramazzotti) “Toccarmi nel cuore, entrarmi negli occhi. Ti ha preso in un giorno che ti senti inutile, coriandoli a Natale. Ma scommetto che poi tu te ne andrai” (Subsonica) “Quest’anno a Natale volevo morire. Poi ho visto l'orario e sono andato a dormire. Ho spento la luce e la stella cometa. Finite le feste mi metterò a dieta” (Brunori Sas) “C'è il temporale e nelle case la luce si fa artificiale. S’è fatto buio. E si racconta la vera storia di Napoleone. C'è il temporale. E anche se non fosse stato Natale t'avrei amata uguale” (Morgan)