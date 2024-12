Supermercati aperti a Natale 2025: quali sono. Orari e info utili

Roma, 24 dicembre 2024 – È tutto pronto per festeggiare il Natale, ma hai dimenticato qualcosa di essenziale per la tavola? Fortunatamente, alcuni supermercati rimarranno aperti, sebbene gli orari potrebbero subire variazioni rispetto al consueto. Ecco dove fare la spesa tra il 24 e il 25 dicembre.

I supermercati a Natale

Di norma, i supermercati chiudono il giorno di Natale. Tuttavia, potreste trovare tra i supermercati di zona qualche eccezione. Se il vostro supermercato abituale è l’Esselunga, avrete la possibilità di fare acquisti il 24 dicembre, con orario continuato dalle 7:30 alle 20. Tuttavia, è bene organizzarsi al meglio, perché il 25 e il 26 dicembre tutti i punti vendita rimarranno chiusi. Ecco una rapida carrellata delle principali catene.

Supermercati aperti a Natale, una foto generica di carrello della spesa tra le corsie (Germogli)

Sommario

In questi giorni di festività i supermercati Carrefour rimarranno aperti il 24 dicembre ma tendenzialmente chiusi il 25. Per l’apertura della Vigilia, e in generale per scoprire se e quando resterà aperto un punto vendita, è consigliabile consultare il sito web nella sezione “Punti vendita”.

Discorso diverso per i punti vendita Conad: il 24 dicembre seguiranno gli orari abituali, garantendo la possibilità di fare acquisti fino a sera, mentre il 25 dicembre, invece, l’apertura varia a seconda del punto vendita: alcune filiali potrebbero rimanere operative con orari ridotti, mentre altre resteranno chiuse. È possibile consultare i supermercati Conad aperti a Natale nella mappa disponibile sul sito ufficiale della catena.

nche la Coop sarà operativa il 24 dicembre, ma con orari ridotti (tendenzialmente dalle 8 alle 19). Caso diverso invece per il giorno di Natale, quando la maggior parte dei punti vendita rimarrà chiusa (a eccezione per alcuni negozi situati in stazioni ferroviarie o aree turistiche, che seguiranno orari speciali).

I supermercati Pam resteranno chiusi il giorno di Natale. Per la Vigilia, invece, gli orari di apertura saranno dalle 8 alle 20. Si consiglia sempre di consultare il sito ufficiale per verificare se il punto vendita vicino casa è aperto con orari straordinari.

Gli orari dei Penny Market possono variare a seconda della località. Generalmente, il 24 dicembre i supermercati resteranno aperti con orario ridotto, mentre il giorno di Natale saranno chiusi.

I supermercati Famila, della catena Selex, rimarranno chiusi il giorno di Natale. Saranno invece aperti durante la Vigilia, seppur con orario ridotto (solitamente dalle 8 alle 19).

La maggior parte dei punti vendita Bennet rimarrà chiusa sia a Natale. Per verificare gli orari aggiornati del supermercato più vicino, anche in questo caso, si consiglia di consultare il sito ufficiale oppure l’app "Bennet spesa online".

Anche i punti vendita saranno operativi il 24 dicembre (tendenzialmente dalle 8 alle 19) ma resteranno chiusi il giorno di Natale.

Chiusi a Natale anche i supermercati Gigante. Pertanto, si consiglia la consultazione del singolo punto vendita sul sito ufficiale della catena.

Il 24 dicembre i punti vendita Iper saranno aperti con orario ridotto dalle 8 alle 20, mentre il 25 dicembre resteranno chiusi.

Discorso a parte per la Lidl dove i dipendenti hanno annunciato uno sciopero il 24 dicembre e il 31 dicembre proprio per la decisione della catena di non osservare orari ridotti (chiusura alle 18) proprio in queste giornate e permettere così ai dipendenti di “godersi famiglia e amici in occasione di queste festività”.

Per evitare inconvenienti, è consigliabile verificare direttamente con il proprio punto vendita di riferimento. Ecco qualche esempio di supermercati aperto a Natale.

Ed ecco una panoramica (sintetica) delle principali città

Milano

Esselunga Via Monte Rosa (ang. Via Domenichino), 20149 Milano (MI) 24 dicembre: 7:30 - 20 Conad Piazzale Bologna 7, 20139 Milano (MI) 25 dicembre: 8:00 - 12:00 Conad Via Della Pecetta 33, 20100 Milano (MI) 25 dicembre: 9:00 - 13:00 Carrefour Via Tessa 2, 20121 Milano (MI) 25 dicembre: 8:00 - 12:30

Bergamo

Conad Via Garibaldi 7, 24100 Bergamo (BG) 25 dicembre: 8:30 - 12:30

Roma

Esselunga Viale Liegi 18, 00198 Roma (RM) 24 dicembre: 7:30 - 20

Perugia

Tigre Viale Centova, 06128 Perugia 24 dicembre: 8:00 - 19:30

Bologna

Esselunga Via Guelfa (ang. Via Lenin), Località San Vitale, 40100 Bologna (BO) 24 dicembre: 7:30 - 20

Firenze

Esselunga

Via Cimabue 47/R, 50121 Firenze (FI) 24 dicembre: 8:00 - 20