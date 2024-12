Brownies nocciole e mango

BROWNIES GIANDUIA, NOCI

NOCCIOLE E MANGO

Ingredienti per 10 persone

Per il brownies alle nocciole

150 gr Burro morbido

100 gr Cioccolato fondente fuso non caldo

120 gr Uova

120 gr Zucchero semolato

75 gr Farina 00

100 gr Noci

Creare un’emulsione con il burro e il cioccolato fuso, nel frattempo montare in planetaria uova e zucchero fino a renderli spumosi. Ottenuta la montata aggiungere a filo l’emulsione di burro e cioccolato. Una volta che il composto è omogeneo incorporare la farina e in ultimo le noci. Cuocere in forno per 20 minuti a 170 gradi.

Per il cremoso alla nocciola

40 gr di Tuorlo

20 gr di Zucchero

100 gr Latte

100 gr Panna

120 gr Cioccolato al latte

13 gr Pasta di nocciola

1 foglio di gelatina ammorbidito in acqua fredda

Con i primi quattro ingredienti ottenere una crema inglese. Raggiunti gli 82 gradi versare sul cioccolato e la pasta di nocciole ed emulsionare poi aggiungere la gelatina ed emulsionare di nuovo. Far riposare per una notte in frigo.

Per il sorbetto al mango

250 gr Mango ridotto in purea

60 gr Zucchero

50 gr Acqua

Succo e scorza di un lime

Fare uno sciroppo con acqua e zucchero aggiungere poi la purea di mango e succo e scorza del lime, emulsionare e congelare per una notte.

Per l’impiattamento

Servire il vostro brownies con spuntoni di cremoso alla nocciola, lamponi freschi, cubetti di mango e accanto il sorbetto al mango.