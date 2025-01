Bonolis lascia Presta. Lucio: " Colpa di una donna"

Dopo quello da Amadeus, consumatosi poco prima del suo quinto Festival di Sanremo consecutivo, arriva un altro clamoroso divorzio per Lucio Presta. A dire addio a uno dei più importanti agenti del mondo dello spettacolo italiano è stato ieri Paolo Bonolis, via social: "Dopo trentacinque anni di intensa collaborazione si interrompe da oggi il rapporto professionale con la “Arcobaleno Tre“. Ringrazio di cuore tutte le persone con cui ho lavorato e quelle che ancora vi operano", ha fatto sapere ieri mattina Bonolis senza neanche citare il nome (o il cognome) di Presta che – come nel caso del precedente divorzio – aveva accompagnato il suo artista anche nelle avventure sanremesi. Immediata – e al veleno, proprio secondo lo stesso copione della separazione da Amadeus – la reazione del manager: "Anche le persone perbene come te possono avere la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze!". Cherchez la femme, dunque, nella migliore tradizione patriarcal-gossippara. E ogni riferimento diretto all’ex compagna del conduttore, passata dal ruolo dietro le quinte al fianco del marito a quello di opinionista tv e fresca concorrente dell’edizione di Ballando con le stelle appena conclusasi su Raiuno Sonia Brugarelli, è con poca fantasia lasciato alle suggestioni del pubblico.

Tornando al divorzio consumatosi con Amadeus, va ricordato che Presta dette fuoco alle polveri qualche mese dopo l’annuncio della separazione fatto da “Ama“, concedendo ad aprile 2024 un’ampia intervista al Giornale in cui attaccava ad alzo zero il suo ex che – secondo il manager – avrebbe spacciato per suo il regolamento del Festival di Sanremo ideato invece da Presta, e avrebbe utilizzato Lucio anche per rispondere alle interviste fatte per iscritto dai giornalisti sotto Sanremo. Non solo: è dell’agosto scorso la notizia che lo stesso Presta sarebbe arrivato a querelare Amadeus per la sua testimonianza in merito a un’inchiesta (archiviata) sulla concessione dell’Arena di Verona per lo spettacolo di Checco Zalone.

Tanti sono comunque i “divorzi eccellenti“ tra gli artisti e i loro manager: è di appena un anno fa quello, dopo 23 anni di collaborazione, tra Tiziano Ferro e Fabrizio Giannini, annunciato sui social con reciproche dimostrazioni di stima e affetto. Impossibile poi dimenticare l’addio dei Maneskin a Marta Donà (già manager di Marco Mengoni, Francesca Michielin, Alessandro Cattelan, Angelina Mango e ora anche dell’astro nascente Olly tra i big in gara a Sanremo 2025), pochi giorni dopo la vittoria della band romana all’Eurovision. Una separazione a quanto pare non completamente consensuale viste le parole con cui la commentò la stessa manager che aveva iniziato a seguirli fin dai primissimi passi: "Avete deciso di proseguire senza di me. Ho il cuore spezzato ma vi auguro il meglio dalla vita ragazzi".

Nell’estate del 2022 finì sui giornali anche la rottura inaspettata tra Max Pezzali e Claudio Cecchetto, a poche ore dal grande evento a Milano San Siro canta Max di fronte a 100mila persone. Una rottura mai ricucita tanto che anche di recente, in occasione della serie Sky che racconta gli esordi del duo di Pavia, Cecchetto non ha dimenticato di riportarla d’attualità.

Silvia Gigli