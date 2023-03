Bono degli U2 a Napoli: due serate di reading e musica

Bono Vox, leader degli U2 (Ansa)

Bono Vox arriva a Napoli per due serate evento al teatro San Carlo. Due serate nelle quali il frontman degli U2 si presenterà al pubblico proprio sprovvisto della band di cui è la guida ormai da decenni. Il 12 e 13 maggio, il cantautore terrà un reading con canzoni in versione acustica per presentare la sua autobiografia 'Surrender. 40 canzoni, una storia'. Un'autobiografia che molti fan hanno già incoronato come libro dell'anno e che in tanti aspettano con grande entusiasmo.

Un titolo, due progetti. 'Surrender. 40 canzoni, una storia' è infatti anche il titolo del progetto discografico che è uscito pochi giorni fa e che propone una collezione di 40 brani che hanno fatto, ognuna a proprio modo, la storia degli U2. Canzoni in una versione del tutto nuova, riadattata per essere ascoltata nel 2023.

Sono stati in molti a lamentare una certa flessione nella produzione musicale della rock band irlandese, che sta vivendo un momento di maggiore meditazione rispetto alle copiose produzioni del passato. Ora ecco il nuovo progetto, che è in realtà una riedizione dei brani più classici degli U2. Gli stessi brani che proprio i fan amano di più.