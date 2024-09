Beauty routine, guida ai rituali di bellezza di settembre

Roma, 5 settembre 2024 – Se per molti settembre significa la fine dell’estate, per altri è sinonimo di un nuovo inizio. Di sicuro, dopo una stagione di caldo, relax, bagni di sole e salsedine o vento sferzante in alta quota, questo è il momento ideale per prendersi cura della propria pelle, preparandola all’arrivo dell’autunno. Al termine delle settimane estive, infatti, il viso potrebbe presentarsi spento e più secco, rendendo necessario qualche intervento per recuperare tono ed elasticità. È quindi il momento giusto per restituire vitalità e tonicità alle cellule epidermiche.

Detersione

La pulizia del viso è il primo passo verso una pelle radiosa e tonica. Sarebbe meglio utilizzare un detergente delicato, adatto al proprio tipo di pelle, per eliminare le impurità accumulate durante il giorno. Lavare il viso mattina e sera aiuta a mantenere i pori puliti e la pelle fresca. Dopo la detersione, l’uso di un tonico con ingredienti idratanti e lenitivi è utile per ristabilire il pH naturale della pelle e a prepararla al meglio per i trattamenti successivi.

Idratazione

Al risveglio, al mattino, dopo la detersione è importante applicare una crema idratante leggera. Alla notte, prima di andare a dormire, si può usare un cosmetico con una formulazione più nutriente.

Potrebbe essere utile inserire nella beauty routine anche un siero illuminante a base di vitamina C o altri antiossidanti per ravvivare l'incarnato, uniformare il tono della pelle e combattere i segni dell’invecchiamento, resi più evidenti dall’esposizione alla luce solare.

Trattamenti intensi

Per le pelli particolarmente secche o mature, l'aggiunta di qualche goccia di un olio viso, come quello a base di rosa mosqueta o argan, può offrire un'ulteriore idratazione e nutrimento, favorendo la rigenerazione cellulare e prevenendo la desquamazione.

Un booster specifico o una maschera notturna, una o due volte alla settimana, inoltre, può fornire alla pelle un trattamento intensivo prima di coricarsi, di sera, quando i processi di rigenerazione cellulare sono più attivi. È meglio scegliere formule idratanti, riparatrici o anti-invecchiamento.

Esfoliazione

Una o due volte alla settimana, è utile utilizzare un esfoliante delicato per rimuovere le cellule morte e stimolare il rinnovamento cellulare. Oltre all'esfoliazione regolare, un peeling chimico delicato una volta alla settimana può aiutare a rinnovare la pelle in profondità, eliminando le cellule morte e stimolando il rinnovamento cellulare. Al netto di specifiche esigenze da valutare con il dermatologo, seguendo le sue raccomandazioni, potrebbero essere utili anche peeling a base di acidi alfa-idrossi o beta-idrossi, efficaci, ma non aggressivi.

Occhi e labbra

La zona del contorno occhi è particolarmente delicata e tende a mostrare i segni di stanchezza e invecchiamento più rapidamente. Un contorno occhi con ingredienti come l’acido ialuronico, peptidi, fiordaliso, camomilla o caffeina può ridurre gonfiori, occhiaie e piccole rughe.

Con il cambio di stagione e l’abbassamento delle temperature, le labbra possono seccarsi facilmente. È bene integrare un balsamo labbra nutriente nella tua routine, magari con un leggero SPF, per mantenerle morbide e protette.

Ginnastica facciale

Dedicare almeno un quarto d’ora al giorno alla ginnastica facciale e al massaggio aiuta a stimolare la circolazione e a tonificare i muscoli del viso, prevenendo la formazione di rughe e mantenendo una pelle giovane e sana. Anche sorridere, comunque, allenta le tensioni su viso e collo, attivando numerosi muscoli del volto e migliorandone l'ossigenazione.

Alimentazione

Se durante l’estate ci si è concesso qualche strappo alla regola tra aperitivi e cibi da strada, ora è il momento di ritornare a una dieta equilibrata. Per idratare e purificare la pelle, è fondamentale bere molta acqua e seguire uno schema nutrizionale sano, ricco di frutta e verdura di stagione, fonti preziose di antiossidanti e vitamine.

Protezione solare

Molte persone si ritrovano a dover affrontare macchie e rughe premature a causa di un errore comune: utilizzare la protezione solare solo durante le giornate al mare. I raggi UV dannosi possono raggiungerci anche in città e non solo durante l’estate. Pertanto, se si sta per comprare una nuova crema da giorno per la tua routine autunnale, sarebbe opportuno che contenesse un fattore protettivo adeguato.