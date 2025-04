Scoperto a Stoccarda un cimitero con oltre 100 cavalli dell’esercito romano

Roma, 23 aprile 2025 – Gli scheletri perfettamente conservati di oltre 100 cavalli appartenenti alla cavalleria romana del II secolo d.C. sono stati ritrovati a Bad Cannstatt, oggi distretto di Stoccarda e un tempo una delle più importanti basi militari dell’Impero nell'attuale Germania sud-occidentale.

Un forte con 500 cavalieri e almeno 700 cavalli

Già dal 1920 si sapeva che l’area era stata utilizzata per la sepoltura di cavalli da parte dell’esercito romano, ma il recente scavo archeologico - iniziato nel 2024 in relazione all’avvio di un nuovo progetto edilizio – ha portato alla luce un vero e proprio cimitero.

"Sulla base delle conoscenze archeologiche e storiche della Bad Cannstatt romana, i cavalli possono essere assegnati all'unità equestre - chiamata Ala - che era di stanza sull'Hallschlag dal 100 al 150 d.C. circa”, spiega l’archeologa Sarah Roth, responsabile dell'Ufficio di Stato per la Conservazione dei Monumenti Storici (LAD). “La truppa, composta da quasi 500 cavalieri, contava probabilmente almeno 700 cavalli e le perdite dovevano essere costantemente sostituite. Non sembra che i cavalli siano morti tutti nello stesso momento in un evento importante come una battaglia o un'epidemia. Piuttosto, questo cimitero ospita gli animali che sono morti durante la presenza dell'Ala a Bad Cannstatt".

Alcune sepolture eseguite con tutti gli onori

Secondo i rilevamenti eseguiti durante lo scavo, i cavalli morti venivano seppelliti a circa 400 metri dal forte di cavalleria e a una distanza di 200 metri dall'insediamento civile. Le carcasse venivano di solito trascinate singolarmente in fosse poco profonde, dove venivano sepolte distese su un fianco con le zampe distese o piegate.

Anche se la maggior parte degli animali è stata probabilmente smaltita (e alcuni di loro venivano uccisi sul posto, per evitare di doverli poi trascinare), in alcuni casi ci si trova di fronte a sepolture eseguite con tutti gli onori. Uno dei cavalli ritrovati dagli archeologi tedeschi aveva per esempio due brocche e una piccola lampada a olio, tipici corredi funerari per gli esseri umani, posti nell’incavo di una zampa come dono d'addio.

Una scoperta che potrebbe portare a diverse altre

Gli scheletri dei cavalli di Bad Cannstatt saranno ora sottoposti a dettagliate indagini archeozoologiche che forniranno informazioni sul sesso, l'età alla morte e la taglia, nonché su come venivano tenuti e nutriti, sulle possibili malattie e sulle cause della morte.

Inoltre, le analisi scientifiche potrebbero individuare da dove proveniva la prima generazione di cavalli e se alcuni di loro sono stati allevati a Bad Cannstatt o nella zona circostante in tempi successivi.