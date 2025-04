Paura per Carlos Santana: ricoverato dopo un malore

La buona notizia è che Carlos Santana sta bene e non vede l’ora di tornare sul palco, ma per lui ci sono stati attimi di paura poco prima di una esibizione live a San Antonio. Ecco cosa è successo.

Cosa è successo a Carlos Santana

Il celebre chitarrista messicano, nelle scorse ore, è stato ricoverato in ospedale a San Antonio, Texas, a causa di un malore dovuto a disidratazione. L'incidente è avvenuto mentre l'artista stava effettuando le prove per il concerto previsto quella stessa sera al Majestic Theatre. Dal suo entourage hanno fatto sapere che la decisione di posticipare lo spettacolo è stata presa "per precauzione”. Santana è stato immediatamente trasportato in ambulanza in un ospedale, dove è ancora sotto osservazione. Il suo manager comunque ha rassicurato i fan affermando che Carlos "sta bene e non vede l'ora di tornare presto a San Antonio e di proseguire il suo tour negli Stati Uniti". ​

Questo non è il primo malore per il chitarrista

Questo episodio non è il primo problema di salute per l’autore di successi del calibro di ‘Black Magic Woman’ e ‘Oye Como Va’. Nel luglio 2022, durante un concerto in Michigan, era svenuto sul palco sempre a causa di disidratazione e affaticamento da calore. In quella occasione, aveva ammesso di essersi semplicemente "dimenticato di mangiare e bere acqua". Prima ancora, nel dicembre 2021, aveva subito un intervento cardiaco non programmato, che lo aveva costretto a cancellare alcune date del suo tour. Attualmente, il chitarrista è impegnato nella promozione del suo nuovo album ‘Sentient’. Non è ancora stato deciso se i prossimi concerti saranno confermati o rinviati. In ogni caso, i fan sono invitati a conservare i loro biglietti, perché le nuove date verranno annunciate appena possibile. ​