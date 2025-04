Vent’anni fa il primo video su YouTube

Solo 18 secondi che però, a modo loro, hanno fatto la storia del web. Il 23 aprile del 2005 veniva caricato “Me at the zoo”, il primo video su YouTube. Ecco qualche curiosità su questa clip.

Così "Me at the zoo” inaugura YouTube

Il video è stato pubblicato da Jawed Karim, uno dei cofondatori di YouTube (insieme a Chad Hurley e Steve Chene) e lo ritrae in piedi davanti alla gabbia degli elefanti allo Zoo di San Diego. Con la sua giacca rossa e blu, Jawed dice semplicemente: "Va bene, quindi eccoci qui davanti agli elefanti. E la cosa interessante di questi animali è che hanno delle proboscidi davvero, davvero, davvero lunghe. E questo è praticamente tutto ciò che c'è da dire". Poche parole, ‘incastonate’ in un video dalla qualità piuttosto bassa, che però hanno segnato l’inizio di un’epoca. Oggi questo social conta oltre 5 miliardi di video e, ad ogni minuto, vengono caricate circa 360 ore di nuovi filmati.

La nascita di YouTube

Il dominio "youtube.com" è stato registrato il 14 febbraio 2005. L’idea iniziale era quella di creare un sito dove le persone potessero condividere facilmente video, una cosa che all’epoca era molto complicata. La piattaforma è stato acquistata da Google nel novembre 2006 per 1,65 miliardi di dollari in azioni. Insomma, da allora ne ha fatta di strada se consideriamo che oggi YouTube è diventato uno dei siti più visitati al mondo, con oltre 2,85 miliardi di utenti mensili attivi nel 2025. La piattaforma ha trasformato il modo in cui consumiamo contenuti, dando vita a una vera e propria cultura del video online. È diventata anche uno spazio virtuale importante per pubblicità, l'intrattenimento e la formazione. E dire che tutto iniziò con l’idea di tre giovani ex dipendenti di Paypal che avevano un sogno nel cassetto: creare un sito dove chiunque potesse caricare e condividere video in modo facile, senza necessità di competenze tecniche avanzate.