Dopo ‘White Lotus’, nulla è più come prima: 7 serie simili da recuperare

Un resort di lusso come palcoscenico del disastro. Una vacanza come pretesto per mettere a nudo ipocrisie, nevrosi e relazioni tossiche. E poi quell’estetica sospesa tra paradiso e incubo, la colonna sonora tribale, le dissolvenze lente, l’ironia tagliente che ti prende in contropiede. ‘White Lotus’ è uno stato d’animo. Uno di quelli che non ti lascia in pace neanche dopo i titoli di coda. E proprio per questo, lascia un vuoto difficile da colmare. Ma non impossibile.

7 Serie con la stessa vibe di ‘White Lotus’

1. ‘Succession’ (HBO Max)

Stessi soldi, stesso veleno. I Roy non vanno in vacanza, ma combattono per il potere con la stessa ferocia con cui i personaggi di ‘White Lotus’ litigano per un lettino a bordo piscina. Dialoghi affilatissimi, ambienti iper-lusso e dinamiche familiari che fanno impallidire i Lannister. È la serie perfetta se ami osservare il privilegio mentre implode sotto il proprio peso.

2. ‘Nine Perfect Strangers’ (Prime Video)

Un gruppo di sconosciuti, un resort immerso nel verde, una guida spirituale (Nicole Kidman, magnetica e inquietante) e una promessa di trasformazione. Ma dietro la maschera zen si nasconde una tensione costante, tra segreti personali, microdosi psichedeliche e terapie sempre più estreme. L’energia è più mistica che satirica, ma lo scenario è altrettanto disturbante.

3. ‘Big Little Lies’ (HBO Max)

Mamme glamour, ville oceanfront e un misterioso omicidio che aleggia sin dal primo episodio. Anche qui, l’apparenza è tutto: le protagoniste sembrano perfette, ma ognuna nasconde un baratro sotto i sandali di design. La regia è raffinata, il cast (Witherspoon, Kidman, Dern, Kravitz) impeccabile. Come White Lotus, ma con più dramma e meno mojito.

4. ‘Beef’ (Netflix)

Tutto parte da un banale incidente stradale. Ma la spirale di rancore tra Danny e Amy — due perfetti sconosciuti — diventa il punto di partenza per una satira feroce e attualissima. C’è tensione, ci sono momenti surreali, c’è il disfacimento progressivo delle maschere sociali. Come in ‘White Lotus’, ti ritrovi a ridere quando dovresti sentirti a disagio.

5. ‘The Perfect Couple’ (Netflix)

Durante la celebrazione di un sontuosissimo matrimonio sull'isola di Nantucket, viene ritrovato un cadavere: il sogno dell’evento perfetto si trasforma in un thriller. La serie promette mistero, tensioni familiari e atmosfere ‘moda’ dal retrogusto noir. Gli ingredienti ci sono tutti: ambienti pazzeschi, verità nascoste, crimine.

6. ‘Only Murders in the Building’ (Disney+)

New York, un palazzo elegante, un misterioso omicidio. Tre eccentrici vicini — Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez — uniscono le forze per risolverlo e ne fanno un podcast true crime. ‘Only Murders in the Building’ è una commedia noir raffinata, ironica e sorprendentemente tenera. Più leggera di ‘White Lotus’, ma con la stessa passione per i segreti nascosti dietro le facciate di lusso.

7. Schitt’s Creek (Prime Video)

La ricca famiglia Rose è costretta a trasferirsi in un motel scalcinato: da lì parte una delle comedy più intelligenti e tenere degli ultimi anni. Non ci sono omicidi né tradimenti, ma c’è lo stesso tema di fondo: togli ai privilegiati il loro status, e guarda cosa succede. Solo che qui il disastro genera empatia, non cinismo.