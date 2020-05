Beautiful, la soap opera più seguita al mondo continuerà ad andare in onda almeno fino al 2022: il canale televisivo statunitense CBS ha infatti messo sul piatto il denaro necessario a finanziare due nuove stagioni. In questo modo la storia delle famiglie Forrester, Spencer e Logan toccherà quota 35 stagioni. Pochi mesi fa era stata rinnovata anche la soap 'Febbre d'amore', che andrà avanti fino al 2024 e festeggerà così il mezzo secolo di vita (ha esordito nel 1973).



Il successo di 'Beautiful'

Creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell, che sono marito e moglie e sono anche gli autori di 'Febbre d'amore', la soap opera 'Beautiful' va in onda su CBS dal 23 marzo 1987 e viene trasmessa in circa cento paesi. Si calcola che i 26,2 milioni di telespettatori a livello mondiale ne facciano la soap più seguita del pianeta. Un successo che ha trasformato gli interpreti in autentiche celebrità e che ha retto la prova del tempo.



Due nuove stagioni

Commentando la firma del nuovo contratto, una delle boss di CBS, Amy Reisenbach, ha detto che "per oltre tre decadi 'Beautiful' è stata una delle colonne portanti del palinsesto pomeridiano di CBS. Lo show è stato un successo, in termini creativi e di gradimento, grazie agli straordinari talenti messi in campo dal cast, dagli sceneggiatori, e dai produttori. E certamente tutto questo non sarebbe stato possibile senza l'enorme affetto dei fan, la cui passione per questi personaggi e queste storie è senza pari. Siamo entusiasti di continuare a offrire loro una finestra giornaliera sulle relazioni e rivalità interne alle famiglie Forrester, Logan e Spencer".