Bandabardò balla un “Fandango“ ricordando Erriquez

La nostalgia? Arriva a passo di fandango. Nuovo album e nuovo tour per la Bandabardò, pronta a tornare in Europa con una ritrovata voglia di esserci. Sulle piattaforme da ieri, Fandango prova a colorare il vuoto lasciato da Enrico Greppi, l’Erriquez dei palcoscenici arresosi alla malattia un giorno d’inverno del 2021, per affidare a queste dieci nuove canzoni incognite e aspettative di un anno zero ancora tutto da scrivere. "Da quando Enrico ci ha lasciati navighiamo un po’ a vista" ammette l’amico di sempre Finaz, Alessandro Finazzo, spinto dagli eventi a caricarsi sulle spalle il peso dell’impresa di continuare il cammino. "Prima di arrivare a un disco solo nostro, abbiamo fatto un album (Ultimo tango - ndr) e due tour con Cisco".

Vi sentite ancora “il più scatenato, roboante e colorato gruppo folk italiano in attività" descritto da Erriquez nella sua lettera di commiato? "Da quel fatidico 14 febbraio 2021 in cui siamo rimasti soli, lavoriamo a progetto. Se incrociamo qualcosa di genuino, che ci piace, che rispetta il nostro spirito e la nostra storia, ci mettiamo tutto l’entusiasmo e l’energia. Certo, ci manca la poesia di Enrico, la dolcezza del suo sguardo, ma quella della Banda rimane una filosofia di vita roboante, chiassosa, colorata, così come Fandango, un lavoro genuino".

Nel disco c’è Notti di luna e falò, pubblicato per l’anniversario il 14 febbraio scorso, col contributo di Carmen Consoli. "Fedeli alla riservatezza con cui Enrico ha vissuto la malattia abbiamo evitato di ‘socializzare’ questa sua assenza. Non volevamo neppure scriverci qualcosa sopra, ma si sa che, come dice Vasco, le canzoni nascono da sole ed escono fuori già con le parole; così, una notte, mi sono trovato tra le corde della chitarra questo valzerino col ricordo di Enrico evocato da alcuni versi che aveva scritto per le canzoni della Banda e ho pensato di registrarlo. Poi l’ho mandato al nostro manager, che è lo stesso di Carmen, e lei non solo ha chiesto di poter arrangiare l’orchestra ma anche di inserire un suo cameo vocale".

Sia Cisco che Carmen avevano partecipato nella primavera 2022 al concertone alle Cascine in memoria di Erriquez. "Per la Banda quella è stata una vera compenetrazione di anime, una grande occasione per gioire assieme a quei colleghi che hanno avuto un peso sulla nostra scelta di andare avanti comunque". Il tour europeo parte martedì dalla Svizzera; Bandabardò sarà il 25 aprile a Gattatico e a Rimini per due concerti legati alla Festa della Liberazione, e poi proseguire la strada in estate.