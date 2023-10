Ballando con le stelle 2023: svelati cast e giuria. Le ultime novità

Roma, 1 ottobre 2023 – Ballando con le stelle 2023: svelati concorrenti, ballerini e giuria. L’edizione numero 18 del dance show del sabato sera di Raiuno parte il prossimo 21 ottobre. Alla guida del programma c’è Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli. New entry Simona Izzo come commentatrice a bordo campo.

I vip pronti a darsi battaglia a passo di danza sono 12. Tutti personaggi di spicco. A cominciare da Wanda Nara (classe 1986), showgirl, procuratrice e moglie del calciatore Mauro Icardi, nell’ultimo periodo finita al centro delle cronache rosa per problemi di salute.

In pista, dopo un lungo corteggiamento da parte di Milly, scende Lino Banfi (classe 1936), uno degli attori italiani più amati di tutti i tempi. Simbolo della commedia sexy italiana degli anni Settanta e Ottanta, dagli anni Novanta si è dedicato prevalentemente alle fiction diventando per tutti ‘Nonno libero’ (grazie alla serie ‘Un medico in famiglia’).

Ballerino anche Teo Mammucari (classe 1964). Per lui una lunga carriera televisiva con tanti programmi di successo decollata proprio in Rai con il programma di culto ‘Libero’, diventando poi una ‘iena’. Ha partecipato e vinto la prima edizione de ‘Il Cantante Mascherato’ (altro programma di Milly) dove ha indossato per l’intera edizione la maschera di coniglio.

Alla corte di Milly arriva il figlio di Rocco Siffredi: Lorenzo Tano (classe 1996). Modello, pilota, Direct project manager e regista, il 27enne è laureato in Economia e Commercio. E’ un grande esperto di tecnologia, computer e immagini digitali e ha un discreto seguito sui social (quasi 37mila follower su Instagram).

Tra i concorrenti della diciottesima edizione dello show c’è Ricky Tognazzi (classe 1955), attore, regista e sceneggiatore, figlio di Ugo Tognazzi.

Dentro anche la conduttrice, giornalista e divulgatrice scientifica, Rosanna Lambertucci (classe 1945), nota per aver condotto ‘Più Sani e Più Belli’.

Tra i concorrenti c’è poi la coppia composta da Simona Ventura (classe 1965) e Giovanni Terzi (classe 1964): la conduttrice televisiva e il giornalista parteciperanno separatamente, sfidandosi con i rispettivi partner professionisti.

Diventa ballerina Carlotta Mantovan (classe 1982), coniuge dell’ormai defunto Fabrizio Frizzi, ex

modella e conduttrice televisiva.

Diventa ballerina Paola Perego (classe 1966), conduttrice di diversi programmi televisivi, tra cui ‘La Talpa’.

Presente anche il giornalista e scrittore Antonio Caprarica (classe 1951), prima corrispondente fisso del Tg1 dai Paesi Mediorentali, poi assegnato all’ufficio di corrispondenza Rai a Mosca.

Nel cast c’è, poi, l’ex Bonas di Bonolis: Sara Croce (classe 1988), giunta quarta in classifica a Miss Italia 2017, ha partecipato a ‘Ciao Darwin 8’ e ad ‘Avanti un Altro’.

La giuria di Ballando con le stelle 2023 è composta dall’ormai inossidabile quintetto storico: Carolyn Smith (la ‘capitana’), Guillermo Mariotto, Ivan Zazzeroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

Nonostante i continui battibecchi con i concorrenti e la posizione ‘scomoda’ della passata edizione – quando in pista c’era il suo compagno Lorenzo Biagiarelli – Selvaggia torna a dispetto di quanto aveva dichiarato in un’intervista.

Capitolo ballerini.

Le coppie non sono state ufficializzate, ma i maestri sono stati già annunciati. Milly potrà contare sul supporto degli ‘storici’ Samuel Peron, Tove Villfor, Angelo Madonia, Anastasia Kuzmina, Lucrezia Lando e Alessandra Tripoli. E poi il ‘vincitore in carica’ Pasquale La Rocca, Simone

Casula e Moreno Porcu, tutti e tre new entry della scorsa stagione. Confermata anche Giada Lini. Nel corpo insegnanti figurano, poi, Luca Favilla e Maria Ermachkova, che lo scorso anno, pur non prendendo parte alla gara vera e propria, hanno accompagnato i vari ballerini per una notte.