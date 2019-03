Roma, 16 marzo 2019 – A Ballando con le stelle 2019 anche Nunzia De Girolamo e Marzia Roncacci. L’annuncio ufficiale arriva via social direttamente da Milly Carlucci. "Ci sono due nuove stelle che si aggiungono al firmamento di Ballando di quest’anno", dice la presentatrice in un video su Instagram. E si tratta della giornalista e conduttrice del Tg di Raidue Marzia Roncacci e dell’ex deputata di Forza Italia, Nunzia De Girolamo. La nuova edizione del dance show di Raiuno inizierà il 30 marzo e come spiegato, sempre via social, dalla padrona di casa i ballerini sono già in sala prove.

Ma come sono formate le nuove coppie? La Carlucci non svela alcun dettaglio ma sui social ci sono già parecchi accoppiamenti. Alessandra Tripoli, maestra vincitrice della passata edizione (con Cesare Bocci) quest’anno danzerà con un altro attore, Ettore Bassi, come svela nelle sue storie di Instagram. La maestra torinese Ornella Boccafoschi – che ritorna dopo le presenze nelle edizioni undici e dodici – insegnerà a ballare all’ex senatore Antonio Razzi, mentre la maestra Lucrezia Lando avrà ben due ballerini ovvero i gemelli Kevin e Jonathan Sampaio e per la prima volta sulla pista di Raiuno ci sarà un trio. L’ex calciatore e ora musicista Daniel Pablo Osvaldo farà coppia con la professionista Veera Kinnunen mentre l’attrice Milena Vukotic ballerà con il maestro Simone Di Pasquale. La professionista Samanta Togni farà coppia con Enrico Lo Verso, mentre la collega Anastasia Kuzmina avrà come partner Angelo Russo. Il giovane youtuber Marco Leonardi sarà affidato alla ballerina Mia Gabusi, la 20enne bolognese, new entry tra i maestri di Ballando. La maestra storica Sara Di Vaira, invece, gareggerà insieme a Lasse Matberg.

I tredici vip che scendono in pista a Ballando con le stelle 2019 sono:

- Suor Cristina, Cristina Scuccia, 30 anni, religiosa delle Orsoline della Sacra Famiglia;

- Angelo Russo, attore classe 1961 di Ragusa, noto per il ruolo dell’agente Catarella nella serie tv ‘Il Commissario Montalbano’;

- Antonio Razzi, ex politico di Forza Italia nato in provincia di Chieti nel 1948;

- Marco Leonardi, 17 anni, webstar di Catania, figlio di un mafioso attualmente in carcere;

- Enrico Lo Verso, palermitano classe 1964, è attore di cinema e tv;

- Ettore Bassi, 49 anni di Bari, è attore e conduttore tv

- Jonathan e Kevin Sampaio, modelli portoghesi classe 1986;

- Milena Vukotic, attrice romana classe 1935, nota per aver interpretato Pina, la moglie del ragionier Ugo Fantozzi;

- Lasse Matberg, 30 anni, luogotenente della reale Marina Norvegese, noto per essere il vichingo più famoso di Instagram;

- Manuela Arcuri, 42 anni, modella, conduttrice e attrice;

- Pablo Daniel Osvaldo, ex calciatore argentino naturalizzato italiano attualmente musicista;

- Marzia Roncacci, romana, giornalista del Tg2;

- Nunzia De Girolamo, classe 1975 è una politica italiana, ex deputata di Forza Italia e ministro alle politiche agricole e alimentari del governo Letta.