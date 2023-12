Avanti col Swiss Made. Festina a gonfie vele in colori sgargianti

La casa madre di Festina Group è in Spagna ma la filiale italiana diretta da Paolo Galimberti ha anch’essa traguardi ambiziosi , tipo superare i 16 milioni di euro di fatturato. Il Natale che si avvicina offre ovviamente l’occasione per vendite extra che si possono avvalere dell’ultimo lancio del brand, la collezione Festina Swiss Made, compsta da vari modelli braccialati con movimento svizzero e pensati sia per un pubblico maschile che femminile. La cassa, impermeabile fino a 100 metri di profondità, è rispettivamente di 40 mm e di 35 di diametro. Espressione della precisione svizzera e del connubio tra tradizione e innovazione, fonde classico e contemporaneo. I designer Festina, ispirandosi alla cultura orologiera svizzera, hanno pensato per la nuova linea Swiss Made alla funzionalità, all’estetica e alla resistenza. Il processo creativo è stato accompagnato da un’attenta selezione dei materiali, per garantire la massima qualità: ogni orologio viene assemblato a Herbetswil con l’accuratezza che solo la maestria svizzera può garantire. Il segno distintivo dei Swiss Made è la perfezione in ogni dettaglio. Il polso viene vestito con tonalità sorprendenti accostate a elementi classici come la cassa e il bracciale in acciaio inossidabile 316 L, la lunetta zigrinata, il vetro zaffiro e il datario a ore 3.

I modelli maschili – F20034234 – elegantissimi nella loro cassa di 40 mm di diametro, presentano un quadrante nelle tonalità argento, blu e nero con indici a bastone. In particolare il modello F200343 si distingue per il quadrante verde bosco, una nuance intensa e avvolgente che comunica stabilità, armonia e equilibrio. E’ senza dubbio uno dei colori più attuali in questo momento, perfetto per dare luce e rendere raffinato il proprio outfit.

La collezione femminile – F200353456 – tra gli indici a bastone fa spiccare il dodici in cifre. Il quadrante esibisce nel modello F200353 una tonalità del tutto nuova nell’universo Swiss Made, il verde menta: si tratta di una nuance molto chiara e fredda del verde con un pizzico di blu. Vitaminico e luminoso è un colore davvero molto versatile che si abbina agli abiti da sera, ai look sportivi e a svariati outfit.

Il viaggio nel mondo Swiss Made prosegue con le linee F20036 e F20037: modelli audaci e grintosi, per lui e per lei, che montano una cassa in acciaio inossidabile 316L e finiture rose gold per lunetta, corona, indici e sfere. Le proposte maschili F20036123 con i quadranti argento, blu e nero si sposano perfettamente con i due modelli femminili F2003723 che arricchiscono i quadranti nelle tonalità blu o nero con i cristalli al posto degli indici, ad eccezione del 12 e del 6 in cifre, per brillare in qualsiasi situazione.

Sul piano estetico le proposte F20038 e F20039 stupiscono con segnatempo full gold in acciaio inossidabile 316L con trattamento IP yellow gold, che esprimono tutta la loro iconicità in tre sofisticate proposte: due segnatempo maschili – F2003812 – con cifre romane e indici a bastone, simbolo di classicità ed eleganza, e un orologio femminile (F200392) impreziosito da luminosi cristalli, una scelta audace per outfit che si fanno notare. La gamma propone sul quadrante i colori silver e champagne. A gennaio debutta inoltre l’innovativo Pascal.