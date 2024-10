Serratura bloccata, come aprire la porta senza far danni

Molte persone si trovano a dover affrontare il problema di una porta bloccata, una situazione comune che spesso può essere risolta anche da soli, imparando qualche semplice trucco.

Lubrificazione

Innanzitutto, sia le serrature più vecchie che quelle nuove possono presentare malfunzionamenti. In alcuni casi, potrebbe essere sufficiente un po' di lubrificazione per ripristinare il corretto funzionamento. Occorre sicuramente evitare l’uso di oli o grassi generici, come quelli per motori o grassi meccanici, poiché tendono ad accumulare sporco, peggiorando il problema e compromettendo il funzionamento della serratura nel lungo periodo.

Spray al silicone

Uno dei migliori lubrificanti è lo spray al silicone, che non lascia residui appiccicosi. Ciò lo rende particolarmente efficace, perché evita l'accumulo di polvere e sporco all'interno della serratura, garantendo una lubrificazione di lunga durata, senza residui. Nel caso di una porta blindata rimasta bloccata, lo spray lubrificante va applicato sui meccanismi e sui cardini, lasciandolo agire prima di tentare nuovamente di girare la chiave.

Grafite in polvere

Un'altra opzione molto consigliata è la grafite in polvere, ideale per le serrature più delicate. Questo materiale riduce l'attrito tra i componenti interni e non trattiene umidità o polvere, mantenendo il meccanismo sempre fluido e scorrevole. Per una lubrificazione ancora più precisa e resistente nel tempo, si può optare per prodotti a base di teflon. Questo polimero crea un sottile strato protettivo che riduce l'usura e previene la corrosione, garantendo un funzionamento impeccabile anche con un utilizzo frequente.

Morsa o graffetta

Se si è in possesso della chiave relativa, nel caso di una serratura bloccata, si può provare a fare una leggera pressione mentre si gira la chiave. Se la chiave è rimasta incastrata ed è piegata, potrebbe essere necessario raddrizzarla con una morsa. Se ci si trova bloccati senza chiave, invece, si può utilizzare una graffetta inserendola nel foro della serratura fino a sentire un click, oppure usare una tessera di plastica per spingere il chiavistello e sbloccare la porta.

In alluminio o scorrevole

Per sbloccare una porta in alluminio, bisogna spingere l'anta per rimetterla in posizione e premere sulla levetta in basso prima di girare la maniglia. Se si ha a che fare con una porta scorrevole, un simile modello, alle volte, può uscire dai binari, causando il blocco. In questi casi, bisogna riposizionare le rotelle correttamente e, se necessario, sostituire i cuscinetti. In generale, quando il meccanismo di una porta, all’esterno o all’interno, sembra compromesso, non bisogna di insistere, poiché si potrebbe peggiorare la situazione. Conviene necessariamente rivolgersi a un fabbro esperto per evitare danni permanenti.