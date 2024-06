Annalisa e Tananai, ‘Storie brevi’ non è indimenticabile ma sarà un tormentone

"Ma gli altri tutte storie brevi, tutte storie brevi, tutte storie brevi": Annalisa e Tananai hanno sfoderato un tormentone. Non la canzone della vita, sia chiaro. Ma una hit estiva sicuramente sì.

'Storie brevi' è uscito nella notte fra il 4 e il 5 giugno ed è già fra i brani più ascoltati di questa settimana. Potenza di un duetto attesissimo tanto dai fan dei due cantanti quanto da chi spera presto di approcciarsi all'estate.

D'altro canto, all'appello mancavano solo loro due: Annalisa e Tananai. Lei regina delle hit, e ultimamente dei featuring, e lui voce romantica della Milano dalla faccia da schiaffi e dal cuore di panna. Prima 'Tango' e poi 'Veleno' hanno fatto sciogliere il cuore, e irrorato i condotti lacrimali, di tutti noi.

Per l'estate ci saremmo aspettati un pezzone dance da cantare a squarciagola. E, anche se dance non è di certo, la hit è arrivata. Una hit dalle sonorità un po' retrò, come ci ha abituato Nali ormai da qualche brano, e dal testo acchiappalike: "You got me feeling strano", "Tutti sono al mare e noi no, abbiamo troppe cose in ballo", "Ma gli altri, tutte storie brevi".

E pazienza per la ripetizione decisamente poco fantasiosa de "Mi fai mancare l'aria, quando mi rispondi mi fai saltare in aria". E' l'estate, bellezza.