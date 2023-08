Morto Angus Cloud: il Fez di ‘Euphoria’ astro nascente di Hollywood

Los Angeles, 1 agosto 2023 – Come James Dean. Bello, dolce, bravissimo, giovane, tormentato. Angus Cloud, l'attore noto per aver interpretato lo spacciatore Fezco "Fez" O'Neill in ‘Euphoria’ della Hbo, è morto lunedì a Oakland, in California. Aveva 25 anni. Compiuti il 10 luglio. "È con il cuore più pesante che abbiamo dovuto dire addio a un essere umano incredibile oggi", ha dichiarato la famiglia di Cloud in una nota, pubblicata nella notte di ieri. “Come artista, amico, fratello e figlio, Angus è stato speciale per tutti noi in tanti modi. La scorsa settimana ha seppellito suo padre e ha lottato intensamente con questa perdita. L'unico conforto che abbiamo è sapere che Angus è ora riunito con suo padre, che era il suo migliore amico. Angus è stato sincero riguardo alla sua battaglia per la salute mentale e speriamo che la sua scomparsa possa ricordare agli altri che non sono soli e non dovrebbero combattere da soli in silenzio. La dichiarazione della famiglia continua: “Speriamo che il mondo lo ricordi per il suo umorismo, le risate e l'amore per tutti. Chiediamo privacy in questo momento poiché stiamo ancora elaborando questa perdita devastante”.

Cloud è salito alla ribalta interpretando Fez nella serie drammatica per adolescenti (e non solo) diretta da Sam Levinson, per la Hbo, vincitrice di un Emmy, ‘Euphoria’. È stato un personaggio principale nelle prime due stagioni dello show. Altri suoi lavori da attore nei film ‘North Hollywood’ (2021) e ‘The Line’ (2023).

Recentemente era stato scritturato al fianco di Melissa Berrera in un nuovo film horror alla Universal Pictures dei registi di ‘Scream 6’ Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Cloud aveva anche recitato in vari video musicali come ‘All Three’ di Noah Cyrus, ‘Cigarettes’ di Juice WRLD e ‘Miamiii’ di Becky G e Karol G. L'anno scorso, Cloud era stato premiato all'evento annuale Power of Young Hollywood di ‘Variety’ e aveva ricordato di essere stato preso dalla strada per recitare in ‘Euphoria’. Il ruolo di Cloud come Fez era stato il suo primo lavoro da attore.

"Ero con alcuni amici", aveva detto. "Stavamo solo uscendo, quando sono stato visto e scelto per la serie tv." "Mi dà fastidio – aveva aggiunto Cloud – quando le persone dicono: 'Deve essere così facile! Basta essere te stesso'. Ma non è così semplice. Ho dato molto al personaggio. Tu puoi credere a quello che vuoi. Ma non ha niente a che fare con me”.

"Siamo incredibilmente rattristati nell'apprendere della scomparsa di Angus Cloud", ha dichiarato Hbo in una nota. “Aveva un talento immenso e un ruolo amato della famiglia Hbo in ‘Euphoria’. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze ai suoi amici e alla sua famiglia in questo momento difficile”. Con il suo ruolo in quella serie tv aveva commosso come pochi il pubblico: uno spacciatore vittima di abusi familiari, dal cuore malato ma immenso.