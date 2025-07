Anche l’estate fa rima con pizza. Un’intera settimana di iniziative. E ce n’è davvero per tutti i gusti!

Seconda edizione di Pizza Week a Milano dal 7 al 13 luglio organizzato da 50 Top Pizza con 47 locali, 28 brand di pizzerie, con la partecipazione di rinomati chef, maestri pasticcieri, pizzaioli da varie regioni d’Italia e d’Europa, performance musicali, pizze speciali in edizione limitata. Sarà un viaggio nel gusto per svelare i segreti, nuove tendenze e gli abbinamenti più audaci.

Ecco i protagonisti della Pizza Week targata DryMilano in via Solferino dove Lorenzo Sirabella e Edris Al Malat celebreranno con alcuni dei pizzaioli italiani più innovativi con interpretazioni insolite da gustare in abbinamento a un cocktail SeiBellissimi. Si parte martedì 8 con Punta BCN una trattoria guidata da Ivan Musto, che porta i sapori autentici di Napoli nel cuore di Barcellona, nel quartiere de L’Eixample. Il giorno dopo protagonista da Amsterdam Vincenzo Onnembo di NNEA, considerata la migliore pizzeria d’Olanda, celebre soprattutto per l’attenzione all’impasto, con lievitazione di ben 38 ore. Si prosegue con Tonino Cogliano che a Puteaux, in Francia, ha aperto Imperfetto; si passa a Madrid con Baldoria di Ciro Cristiano, lo chef napoletano ha conquistato la scena gastronomica madrilena. Con lui ci sarà Simone Attolini. Si va a Londra con Michele Pascarella di Napoli on the Road, il ’Miglior Pizzaiolo d’Europa’. Il viaggio della settimana termina a Singapore con Antonio Brancato, anima di Anto Pizzeria.

’Territori & Contaminazioni’ è il tema di martedì 8 della cena a quattro mani a Modus Milano di corso Magenta firmata Paolo De Simone e Cesare Battisti. Un menu’ realizzato nel segno della condivisione tra contaminazioni territoriali e ricerca gastronomica pensato per raccontare la cucina italiana in una chiave contemporanea. Paolo De Simone di ’Modus – Semplice Mangiare’ e interprete contemporaneo della cucina cilentana e Cesare Battisti, chef e oste del ristorante Ratanà di Milano. Dulcis in fundo, il dessert d’autore firmato dal Maestro Pasticcere Giuseppe Manilia che presenterà una sua nuova creazione. il 13 alle 20 da Biga Moscova, in via Alessandro Volta, cena a 4 mani firmata da Simone Nicolosi, pizza chef di Biga Milano e Diego Vitagliano titolare delle omonime pizzerie di Napoli, Bagnoli e Pozzuoli.

