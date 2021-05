Quanto è affidabile la testimonianza di una donna gravemente malata e sotto farmaci? È la domanda che anima il film 'La donna alla finestra', un thriller psicologico che esce in streaming su Netflix venerdì 14 maggio ed è interpretato da un cast di stelle: per esempio Amy Adams, Gary Oldman, Anthony Mackie, Jennifer Jason Leigh e Julianne Moore. Anche il regista è un nome di pregio: si tratta infatti di Joe Wright, autore in precedenza di 'Espiazione', 'L'ora più buia', 'Orgoglio e pregiudizio' e 'Anna Karenina'.



La donna alla finestra, tutto sul film Netflix

La trama ruota attorno a una donna affetta da una grave forma di agorafobia: costretta a non uscire mai dal proprio appartamento di New York, si relaziona con il mondo che la circonda guardandolo dalle finestre di casa. Proprio mentre osserva l'appartamento dei vicini assiste a un disturbante atto di violenza: lo denuncia alla polizia, ma poi le cose si ingarbugliano e sorge il sospetto che i farmaci assunti le abbiano fatto vedere qualcosa che in realtà non è mai accaduto.



'La donna alla finestra' potrebbe sembrare un remake al femminile del capolavoro di Alfred Hitchcock 'La finestra sul cortile' (1954), ma in realtà è l'adattamento del romanzo 'The Woman in the Window' (stesso titolo originale del film). L'ha scritto Dan Mallory con lo pseudonimo A. J. Finn e all'inizio del 2018 è stato pubblicato negli Stati Uniti, dove ha venduto più di 1 milione di copie. La sceneggiatura del film è stata firmata da Tracy Letts, autore in precedenza di film come 'Killer Joe', 'I segreti di Osage County' e della serie TV 'Superior Donuts'.



Il trailer doppiato in italiano

Come guardare il film

'La donna alla finestra' è bello compatto e dura 1 ora e 41 minuti. Netflix considera che possa essere guardato solo da spettatori adulti: coloro che rispettano il prerequisito dell'età devono attendere il 14 maggio, giorno dell'inserimento all'interno del catalogo di contenuti in streaming.



