Una lozione bifasica alla rosa mosqueta

Cleansing Buddy di Syby è una lozione bifasica delicata, arricchita con olio di rosa mosqueta, estratto di lampone e succo di aloe biologica, che in un gesto deterge e rimuove il trucco lasciando la pelle del viso morbida e delicatamente profumata. Cleansing Buddy, vegan e prodotto in Italia con il 99% di ingredienti di origine naturale, è adatto a tutti i tipi di pelle. Il prodotto va applicato con un dischetto di cotone o sul panno skincare in cotone e risciacquato con abbondante acqua tiepida.