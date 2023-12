Dall’albero di Natale rosa al trionfo degli addobbi vintage: ecco le tendenze del 2023

Roma, 2 dicembre 2023 – L’8 dicembre è alle porte e la magia delle festività natalizie è già nell’aria. E allora perché non iniziare a pensare alle decorazioni per l’albero di Natale e per la casa? Abbiamo raccolto le principali tendenze per il Natale 2023. Dai colori alle texture, quest’anno sarà molto ‘pop’ ma senza rinunciare ad un tocco classico e alla tradizione.

L'albero di Natale rosa: la tendenza 2023

Rosa, fucsia e tanta fantasia

Un albero che attira l’attenzione, per il suo carattere estremamente ‘pop’, è l’abete rosa e fucsia. In questo caso l’ingrediente segreto sono le decorazioni, che devono essere spiritose e non per forza legate alle feste.

Albero vintage

Il motto di quest’anno è ‘Less is more’. Rufolate tra gli scatoloni degli addobbi di una volta e ritirate fuori pezzi vintage, che non passano mai di moda, per il vostro albero anti-inflazione. Sarà una bella esperienza da condividere in famiglia. Luci e lucine, collezione di ornamenti multicolor vintage insieme ai classici addobbi in colore rosso e verde, sono sempre una buona idea.

Tonalità metalliche

Dal tradizionale argento e oro fino all'elegante oro e nero. A Natale si può. Colori metallici eccentrici sono di tendenza e, in più, donano brillantezza alle decorazioni natalizie. Il consiglio è di scegliere tonalità metalliche neutre, come oro, champagne, argento o bronzo. La carta vincente? La casa in pieno stile Gatsby, accostando le tonalità metalliche al cristallo per dare maggiore opulenza alle decorazioni.

Le decorazioni ispirate alla natura

Di tendenza anche le decorazioni ispirate alla natura e al bosco: pigne, foglie, ornamenti rustici in legno, ghirlande di ramoscelli e bacche, renderanno la casa un focolare ancora più accogliente.

