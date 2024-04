Addio a Peter Higgs, si aggiudicò il Nobel con il suo bosone

È morto il premio nobel per la Fisica Peter Higgs. Il fisico aveva 94 anni e dopo una breve malattia si è spento nella giornata di lunedì. L’annuncio della scomparsa è stato dato ieri dall’Università di Edimburgo dove è stato titolare della cattedra di fisica fino al 1996, quando è stato nominato professore emerito. Higgs vinse il Nobel nel 2013 insieme al fisico belga Francois Englert in seguito alla scoperta del famoso Bosone di Higgs. Membro della Royal Society inglese, llo studioso era già noto ben prima del Nobel nel mondo della scienza per avere formulato nel 1964 il ‘meccanismo di Higgs’, una proposta nata per spiegare l’origine della massa delle particelle elementari, e che predice l’esistenza di una nuova particella subatomica, anni dopo identificata nel bosone di Higgs appunto. Decorato numerose volte con premi e riconoscimenti tra i quali la medaglia Dirac e il Premio Wolf per la fisica, Higgs aveva teorizzato l’esistenza del bosone dunque già nel 1964, ma la scoperta sperimentale della particella è stata possibile solo nel 2012 grazie agli esperimenti Atlas e Cms condotti con l’acceleratore di particelle Lhc del Cern di Ginevra.