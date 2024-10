Pro e contro dell’acqua micellare al posto dello shampoo secco

Lavare i capelli ogni giorno è considerato un errore perché, come spiegano gli esperti, potrebbe rendere le chiome secche e danneggiate. La maggior parte dei professionisti consiglia di lavare i capelli solo un paio di volte alla settimana al massimo. Un ottimo alleato, negli intervalli di tempo – al mattino, dopo la palestra o all’uscita dall’ufficio – potrebbe essere lo shampoo a secco. Alcuni suggeriscono di usare, all’occorrenza, anche amido di mais o bicarbonato di sodio. Una delle nuove tendenze beauty emerse su TikTok è l’utilizzo dell’acqua micellare sui capelli in alternativa al dry shampoo. Ma sono tanti a chiedersi se effettivamente questo prodotto possa essere adoperato effettivamente anche per la detersione e la pulizia della chioma.

Cos’è l’acqua micellare

L'acqua micellare è apprezzata per le sue proprietà uniche e i benefici che può offrire anche alla chioma, se usata correttamente. Grazie alle sue molecole chiamate micelle, riesce a catturare le impurità della pelle. Molti esperti, però, spiegano che dovrebbe essere utilizzata in aggiunta a un detergente delicato, e non come sostituto. Idealmente, va usata sulla pelle pulita e priva di trucco al mattino, mentre un detergente tradizionale è più indicato per rimuovere il trucco, lo sporco e le impurità accumulati durante la giornata.

Sui capelli

Anche se l'acqua micellare non è stata progettata specificamente per i capelli, può essere utilizzata per assorbire il grasso dal cuoio capelluto e dalle ciocche in virtù delle proprietà detergenti delicate che possono rinfrescare i capelli tra un lavaggio e l'altro senza necessità di risciacquo. L'acqua micellare potrebbe persino avere qualche vantaggio rispetto agli shampoo a secco. La prima, infatti, tende a lasciare meno residui o accumuli rispetto ai secondi, il che è utile per mantenere la salute del cuoio capelluto. Inoltre, la sua formulazione è generalmente più idratante e meno incline a causare secchezza del cuoio capelluto.

Modalità d’uso

Esistono diversi tipi di acqua micellare sul mercato. Se si vuole provare il prodotto anche sui capelli, sarebbe meglio ricorrere a formule opacizzanti e delicate, prive di profumo, per minimizzare irritazioni o allergie. Quando si applica l'acqua micellare su cute e ciocche, bisognerebbe evitare di versarla direttamente sulle radici, adoperando, piuttosto, un dischetto di cotone per tamponare quelle parti della testa. Conviene sempre iniziare la detersione con poco prodotto e aggiungerne successivamente, se necessario. Dopo l’applicazione, occorre lasciare asciugare i capelli all'aria, in modo che unto e grasso vengano assorbiti durante l’asciugatura, e poi procedere con la spazzolatura.

Controindicazioni

Tuttavia, anche se l'acqua micellare può funzionare come shampoo a secco, non significa che sia adatta a tutti. Come per lo shampoo a secco, chi ha il cuoio capelluto secco o sensibile potrebbe trovare irritante qualsiasi prodotto che rimuova l’olio, che è la naturale lubrificazione del corpo. Anche chi ha i capelli tinti dovrebbe provarla con cautela, poiché potrebbe influire sulla colorazione.