Lockdown e restrizioni non hanno certo spento la voglia di viaggiare, anzi, tutto il contrario: le nostre liste dei desideri delle cose da fare e da vedere in giro per il mondo sono rimaste congelate, ma sono sempre lì che ci aspettano. I tipi dell'agenzia Unforgettable Travel sono andati a curiosare proprio nei sogni dei viaggiatori pronti a rimettersi in movimento, creando la classifica delle cinquanta esperienze di viaggio più ambite.



Hanno passato in rassegna svariati articoli ed elenchi fino a identificare le esperienze più quotate e ricorrenti, dopodiché hanno individuato per ciascuna la relativa combinazione di parole più cercata in Rete, ad esempio "biglietti per entrare qui", "tour per questo posto", eccetera. Infine le hanno messe in fila in base al volume mensile medio delle ricerche che hanno raccolto. L'Europa spicca come il continente dove si concentra la maggior parte delle visite, avventure, trekking e quant'altro: 19 delle esperienze della classifica (il 38% del totale) si trovano qui. Seguono il Nord America con il 24%, l'Asia con il 20%, l'Africa, il Sud America e l'Oceania con il 6%.



Al di là della top 10, che potete leggere a seguire, non c'è una singola meta o attività nel listone che non faccia venire l'acquolina in bocca ai viaggiatori: ammirare la fioritura dei ciliegi in Giappone, l'aurora boreale in Islanda, la Sagrada Familia e il Taj Mahal, viaggiare sull'Orient Express, salire a piedi fino a Machu Picchu e sulla vetta del Kilimangiaro, immergersi nella Grande Barriera Corallina, visitare l'Antartide e le Galapagos, fare il coast to coast sulla Route 66… E c'è ovviamente un po' d'Italia, dal Colosseo (nelle prime posizioni) alle Cinque Terre, dalla Cappella Sistina a Pompei, al giro di Venezia in gondola.

Le 10 esperienze più desiderate dai viaggiatori

1. Visitare il grattacielo più alto del mondo, il Burj Khalifa a Dubai

2. Fare il giro in nave intorno alla Statua della Libertà

3. Il trekking fino al campo base dell'Everest in Nepal

4. La crociera sul Nilo

4 (pari merito). Salire in cima alla Torre Eiffel

6. Immergersi nella follia della Strip di Las Vegas

6 (pari merito). Attraversare il Golden Gate a San Francisco

8. Ammirare la vista di New York dall'Empire State Building

9. Fare il pieno di opere d'arte al Louvre

9 (pari merito). Ammirare le meraviglie del Colosseo