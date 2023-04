Buon 1 maggio 2023: frasi celebri per la Festa dei lavoratori

Il lavoro è uno degli argomenti maggiormente al centro delle agende politiche e dei dibattiti pubblici, così come delle nostre preoccupazioni, frustrazioni o soddisfazioni quotidiane. È fonte di ricchezza, non solo materiale, ma può essere anche causa di povertà e di disagi di vario tipo. Come ci ricordano alcune citazioni celebri – spesso rispolverate il Primo maggio in occasione del Festa del Lavoro, in realtà valide tutto l’anno – il lavoro è soprattutto un diritto e strumento di dignità dell’uomo. Lavorare è ciò che dovrebbe permetterci di vivere a livello materiale, ma anche una leva importante per nobilitare gli animi, come ricorda un vecchio proverbio. È fatto di fatica e sudore, ma anche di motivazione e capacità di tradurre i sogni in realtà. La concezione del lavoro, le sue modalità, le difficoltà inerenti a questo mercato rispecchiano la società con le sue luci e le sue ombre. Si trasformano di pari passo con essa, assumono prospettive differenti in ogni epoca. Ecco alcune delle migliori frasi che ci ricordano l’importanza del lavoro e il suo significato, per il singolo individuo e per la collettività.

“Il valore di un’idea sta nel suo utilizzo” Thomas Edison “Stai lontano da quelle persone che cercano di denigrare le tue ambizioni. Le piccole menti lo faranno sempre, ma le grandi menti ti daranno la sensazione che anche tu puoi diventare grande” Mark Twain “Tempismo, perseveranza e dieci anni di tentativi faranno sembrare che tu abbia raggiunto il successo da un giorno all’altro” Biz Stone “Concentra tutti i tuoi pensieri sul lavoro da svolgere. I raggi del sole non bruciano finché non vengono messi a fuoco” Alexander Graham Bell “Credo molto nella fortuna, e trovo che più lavoro sodo, più fortuna ho” Thomas Jefferson “Quando ci sforziamo di diventare migliori di quello che siamo, anche tutto ciò che ci circonda diventa migliore” Paulo Coelho “L'opportunità è persa dalla maggior parte delle persone perché è vestita con una tuta e sembra un lavoro” Thomas Edison “Fissare degli obiettivi è il primo passo per trasformare l'invisibile in visibile” Anthony Robbins “Il tuo lavoro riempirà gran parte della tua vita e l'unico modo per essere veramente soddisfatto è fare ciò che ritieni sia un ottimo lavoro. E l'unico modo per fare un ottimo lavoro è amare quello che fai. Se non l'hai ancora trovato, continua a cercare. Non accontentarti. Come per tutte le questioni di cuore, lo saprai quando lo troverai” Steve Jobs “O corri il giorno o il giorno ti corre” Jim Rohn “Il segreto del cambiamento è concentrare tutta la tua energia non nel combattere il vecchio, ma nel costruire il nuovo” Socrate

“Fai sempre di più di quello che gli altri si aspettano da te” Larry Page "Se le tue azioni ispirano gli altri a sognare di più, a imparare di più, a fare di più e a diventare di più, sei un leader” John Quincy Adams, 6° Presidente degli Stati Uniti “Sii innegabilmente buono. Nessuno sforzo di marketing o passaparola sui social può sostituire una cosa del genere” Anthony Volodkin, fondatore di Hype Machine “Di cosa hai bisogno per lanciare un business? Tre cose: conosci il tuo prodotto meglio di chiunque, conosci i tuoi clienti e desidera con tutto te stesso di avere successo” Dave Thomas, fondatore di Wendy’s “Se non puoi sfamare il tuo team con due pizze, ci sono troppe persone” Jeff Bezos “Non accettare troppi consigli. La maggior parte delle persone che dispensano consigli, salvo eccezioni, tende a generalizzare. Non soffermarti troppo sui dettagli. Io stesso passavo troppo tempo a pensare ai problemi. Crea quello che vuoi creare e scopri se funziona” Ben Silbermann “Se piaci alle persone, ti ascolteranno. Ma se hanno fiducia in te, faranno affari con te” Zig Ziglar “Se non ti vergogni della prima versione del tuo prodotto, l’hai lanciato troppo tardi” Reid Hoffman “Le stelle non si allineeranno mai e i semafori della vita non saranno mai tutti verdi nello stesso momento. L’universo non cospira contro di te, ma nemmeno si impegna per renderti le cose facili. Le condizioni non sono mai perfette. ‘Prima o poi’ è una malattia che ti porterà a non realizzare mai i tuoi sogni. Le liste di pro e contro hanno quasi lo stesso effetto. Se qualcosa è importante per te, e vuoi “prima o poi” realizzarla, fallo. Avrai tempo per correggere gli errori lungo il cammino” Timothy Ferriss “I tuoi clienti più insoddisfatti sono la tua più grande fonte di apprendimento” Bill Gates, co-fondatore di Microsoft “Se trovi un’idea alla quale non riesci a smettere di pensare, probabilmente è una buona idea” Josh James “Sfrutta il massimo delle tue potenzialità, trasforma le piccole scintille di possibilità in fiamme di realizzazione” Golda Meir

"Il veleno più pericoloso è la sensazione di successo. L’antidoto è pensare ogni sera a cosa si può fare meglio il giorno dopo” Ingvar Kamprad “L’ultimo 10% necessario per lanciare qualcosa richiede la stessa energia del primo 90%” Robert Kalin