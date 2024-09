Trentodoc Festival 2024: degustazioni con i Master of wine

Al Trentodoc Festival, in programma dal 20 al 22 settembre 2024, arriveranno due Master of Wine (massimo riconoscimento internazionale del settore) e sette professionisti insigniti del titolo Migliore Sommelier d'Italia Premio Trentodoc. Ma per chi è in grado di distinguere tra le bollicine c’è anche la possibilità di mettersi alla prova con un ‘assaggio’ alla cieca. Oppure di imparare o comunque scegliere con le degustazioni e presentazioni in corso.

Trentodoc Festival

Il Trentodoc Festival proporrà alcuni talk su temi quali il rapporto tra intelligenza artificiale e viticoltura, i trend e l'evoluzione del mercato del vino, oltre alle "sfumature del benessere" custodite nei calici. Oltre ad eventi di approfondimento e spettacolo ad attrarre i visitatori sono le degustazioni durante le quali le bollicine di montagna saranno raccontate da nove tra i migliori esperti al mondo. Chi vuole osare, potrà mettersi alla prova con una degustazione alla cieca. Per assicurarsi un posto, basta iscriversi attraverso il sito internet ufficiale, Trentodocfestival.it. Oltre a stappare bottiglie con nuove fragranze, riserve e grandi formati, agli esperti spetterà il compito di dialogare con la platea e raccontare il legame tra Trentodoc e territorio, nonché il lavoro realizzato con costanza e dedizione dalle case spumantistiche, grazie alle quali le bollicine sono sempre più apprezzate in tutto il mondo sia dagli esperti sia dal grande pubblico.

Degustazione con i Master of wine: chi sono

Oltre ad eventi di approfondimento e spettacolo ad attrarre i visitatori al Trentodoc Festival sono le degustazioni durante le quali le bollicine di montagna saranno raccontate da nove tra i migliori esperti al mondo. Le ventidue degustazioni che si terranno in centro storico saranno condotte da esperti di fama nazionale e internazionale: a Trento arriveranno per l'occasione due Master of Wine (massimo riconoscimento internazionale del settore) e sette professionisti insigniti del titolo Migliore Sommelier d'Italia Premio Trentodoc. I Master of Wine che approderanno all'ombra del Nettuno sono Essi Avellan, tra i massimi esperti internazionali di metodo classico e Champagne, e Pietro Russo che ha conquistato il titolo nella scorsa primavera, diventando il terzo Master of Wine italiano. Entrambi fanno parte dei pochi professionisti - 400 in tutto il mondo - che sono riusciti a superare tutti gli esami dell'Istituto omonimo, fondato nel 1953 e impegnato nella promozione di eccellenza, interazione e conoscenza in tutti i settori della comunità internazionale del vino. I Migliori Sommelier Ais Premio Trentodoc, invece, sono Maurizio Filippi, Roberto Anesi, Simone Loguercio, Valentino Tesi, Stefano Berzi, Alessandro Nigro Imperiale e Cristian Maitan. Tutti loro hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento dopo aver superato le selezioni regionali insieme a numerosi altri professionisti del vino, provenienti da tutta Italia. A decretare il migliore è una giuria composta dai vincitori delle precedenti edizioni del Concorso, da alcuni membri di Ais, da giornalisti di settore e dall'Istituto Trento Doc.

Trentodoc Festival e Fuorifestival

Oltre 70 locali, tra bar, ristoranti ed hotel proporranno menù dedicati, serate con i produttori ed eventi a tema per animare in città e sul territorio Trentino nei tre giorni di Festival. All’edizione 2024 parteciperanno inoltre alcune APT attive nel territorio provinciale, quali l’APT Rovereto, Vallagarina, Monte Baldo e l’APT Madonna di Campiglio, che contribuiranno alla valorizzazione ed alla conoscenza del Trentodoc attraverso eventi dedicati. Il programma del Fuorifestival è ricco e variegato, con varie iniziative come gli Itinerari del Gusto lungo la strada del vino e dei sapori del Trentino, Trento doc passi e note, cheese testing formaggi ad alta quota e bollicine di montagna, tramonti in quota, aperitivo trentodoc multi sensoriale in cava con miscele d'aria, oppure conosci vivi gusta sei in Vallagarina. A Trento è possibile assaggiare le etichette di tutte le case spumantistiche a Palazzo Roccabruna, sede dell’Enoteca provinciale del Trentino.Le sale cinquecentesche e la corte interna del palazzo rinascimentale sono il luogo ideale per un’esperienza ampia ed esclusiva di vini che sono testimoni della vocazione spumantistica del territorio trentino (biglietto alla cassa 30 euro; senza prenotazione fino ad esaurimento posti).