Schenk, vini speciali da tutta Italia per tutti

“Ogni regione ha una storia da raccontare e i vini Schenk sanno come farlo al meglio”. Fondata nel 1952 a Reggio Emilia, Schenk Italia è tra le maggiori aziende vinicole dello scenario italiano, filiale del gruppo svizzero fondato dalla famiglia Schenk a fine Ottocento.

Nel 1960 l'azienda ha trasferito la propria sede a Ora (Bolzano), dove è nata la prima cantina legata al territorio di produzione, e nei successivi decenni ha messo radici nelle regioni italiane più vocate all'eccellenza vitivinicola, come il Trentino, il Veneto, la Puglia e la Sicilia. Ad oggi il gruppo è ancora di proprietà della famiglia Schenk, e la quarta e quinta generazione continuano a seguire l’azienda, dalla gestione del vigneto, alla produzione e vendita dei vini. Fiori all’occhiello del gruppo sono in Italia le tenute Lunadoro, nel Parco naturale della Val d’Orcia ( acquisita nel 2016) area del Nobile di Montepulciano Docg; e la tenuta Bacio della Luna sulle Colline del Prosecco Superiore Docg di Conegliano e Valdobbiadene.

La tenuta Bacio della Luna

Produrre in armonia con l’ambiente è alla base della filosofia delle realtà produttive di Schenk Italia che, in ogni territorio, sposa lo sviluppo di una viticoltura sempre più sostenibile. La mission è produrre vini speciali ma accessibili a tutti, da far conoscere in giro per il mondo grazie ad una rete commerciale forte in Germania, Inghilterra, Austria e Benelux, che si è estesa ai nuovi mercati emergenti come Russia e Sud America, oltre a mercati storici come gli Stati Uniti.

A Montepulciano Lunadoro possiede 12 ettari di vigneto, di cui 10 ettari coltivati a Sangiovese. Sulle colline di Valdobbiadene e Conegliano, patrimonio mondiale Unesco, opera la cantina Bacio della Luna: 25 ettari di vigneto coltivati in modo sostenibile. In Puglia il gruppo opera con la tenuta Masso Antico a Cellino San Marco dove molti vigneti sono coltivati con l’antica tradizione dell’alberello pugliese, una produzione di uva per ceppo molto contenuta ma di eccellente qualità che viene appassita in pianta e maturata lentamente in botte.

Gli assaggi

Quercione 2017, Nobile di Montepulciano Docg Lunadoro: elegante e profondo questo cru di Prugnolo gentile (Sangiovese), al naso frutti rossi di bosco, al palato morbido e persistente (27€ allo shop online). Prosecco Superiore Docg Extra Dry Bacio della Luna 2023: perlàge elegante, fine e persistente. Bouquet delicato di fiori d’acacia e glicine e frutta bianca. Cremoso al palato, perfetto per aperitivi e cucina esotica (13,80€). Le Anfore 2022, Igt Salento Masso Antico (18€): da uve Primitivo coltivate bio, profumi intensi di cioccolato e caffè, al palato grande corpo e intensità . Infine una bottiglia diversa: il Primitivo Ice 2023 di Masso Antico (9,90€), rosso giovane da bere rinfrescato (10-12°) , leggero, ideale per aperitivo o cucina regionale (orecchiette e carne alla brace).

