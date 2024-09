Arrivano in Italia i vini di Djokovic: accordo per la distrubuzione con Serena Wines 1881

I vini firmati Djokovic arrivano in Italia. Serena Wines 1881, storica azienda familiare coneglianese leader nella produzione e commercializzazione di Prosecco Doc e Docg, annuncia infattil’accordo per cui è il distributore esclusivo in Italia dei vini Djokovic.

Si tratta nello specifico di due etichette, uno Chardonnay e un Syrah, prodotte dall'azienda vinicola di famiglia gestita in Serbia da Goran Djokovic, lo zio di Nole, nel distretto di Šumadija, a Lipovac, tra Arandjelovac e Topola, un’areale conosciuto per i suoli rocciosi e ferruginosi e quindi per la tipica colorazione rossa della terra. I due vini qui prodotti sono fortemente riconoscibili, di carattere e raccontano in modo inequivocabile la loro provenienza, proprio come nelle intenzioni di Goran.

Ecco quindi una collaborazione che trae ispirazione dall’amore per i campi di terra rossa – di tennis come delle vigne – e per il vino di alta qualità, amore che unisce quindi i nomi del campione serbo e di Luca Serena, quinta generazione oggi alla guida di Serena Wines 1881, amministratore delegato dell’azienda ma anche tennista di buon livello Commenta lo stesso Luca Serena: “Sono più che mai felice ed entusiasta di annunciare questa collaborazione prestigiosa, che non solo lega il nome di Serena Wines 1881 a quello della famiglia dell’oro di Parigi 2024 ma avvicina ancora di più la nostra azienda al mondo dello sport, di cui condividiamo da sempre valori e insegnamenti. Questa collaborazione ci permette di arricchire la nostra proposta di due vini fermi di nicchia e dunque di innalzare il nostro portfoglio, lavorando di pari passo sul posizionamento dei nostri brand di punta Champagne de Vilmont, Audace Underwater e Ville d’Arfanta, verso un target Horeca premium. Al tempo stesso, auspichiamo che il nome della famiglia Djokovic possa supportare Serena Wines 1881 nel suo processo di espansione nei Balcani, a partire dalla Serbia, dove intendiamo avviare un percorso di comunicazione e promozione del brand legato proprio allo sport e in particolare al tennis, che ho praticato personalmente fin da piccolo, con passione e dedizione, e ottenendo qualche apprezzabile risultato”.