Yurt, la vodka con lo spirito nomade: dalle steppe del Kazakistan ai banconi dei bar italiani

Milano, 7 aprile 2025 – Attenzione alle materie prime, lavorazione accurata. E quel pizzico di immaginario legato allo spirito nomade, che evoca mondi lontani e gusti rudemente raffinati. Yurt Vodka, il marchio nato nelle steppe del Nord del Kazakistan, approda nei migliori cocktail bar d’Italia.

Il distillato

Prodotta con acqua purissima della regione di Zerenda e grano selezionato dei terreni preservati del nord del Kazakistan, Yurt Vodka si distingue per il suo profilo aromatico unico e raffinato, portando con sé lo spirito nomade da cui trae origine: un invito alla condivisione, alla scoperta e alla connessione attraverso eventi autentici che uniscono persone e culture.

La produzione

Yurt Vodka è frutto di una lavorazione accurata, che segue standard rigorosi per garantire un distillato premium: ingredienti alla base sono acqua cristallina, proveniente da sorgenti naturali, rinomata per la sua purezza incontaminata e distillato di grano coltivato in ambienti protetti, che conferisce alla vodka un gusto aromatico e armonioso.

La fermentazione è naturale senza lieviti industriali, per preservare la ricchezza aromatica delle materie prime. La filtrazione, invece, è in sette stadi: include carbone di betulla, sabbia di quarzo e argento, per un’eccezionale purezza al palato.

Il risultato è un distillato vellutato, con note leggere di cedro e una freschezza persistente, ideale sia per la degustazione liscia che per la creazione di cocktail sofisticati.

La confezione

Una bottiglia di Yurt Vodka "ambientata" in un paesaggio del Nord Kazakistan

Forma e sostanza, sostanza e forma. La forma è sostanza. Oltre alla qualità del prodotto, infatti, Yurt Vodka si distingue per il suo packaging inconfondibile, che trae ispirazione dall’architettura delle yurte, le dimore tradizionali dei popoli nomadi dell’Asia Centrale.

Il design della bottiglia è una fusione tra tradizione e modernità, con linee essenziali e richiami geometrici che evocano le strutture delle yurte e la loro connessione con la natura. Un’attenzione ai dettagli che ha conquistato la scena internazionale: il design della bottiglia ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, affermandosi come simbolo di eleganza nel mondo degli spirits.

I cocktail

Yurt Vodka punta a diventare presenza fissa fra le bottiglie di pregio custodite dietro i banconi di locali pubblici, lounge bar e ristoranti di alto livello. Per i bartender è già ingrediente d’elezione per creazioni esclusive. La sua versatilità consente di esaltare sia i cocktail classici che le nuove sperimentazioni, regalando un’esperienza sensoriale unica.

Nei prossimi mesi, Yurt Vodka sarà protagonista di eventi esclusivi dedicati al mondo della mixology e dell’ospitalità, con degustazioni guidate e collaborazioni con alcuni dei migliori bartender italiani. Yurt Vodka è presente anche alla Milano Design Week, partecipando alla CoFactory nel distretto Certosa, con eventi serali curati da realtà creative come I Giardini Visionari.