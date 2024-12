La grappa che fa bene allo spirito: Follador Prosecco con Fondazione Vialli e Mauro

Conegliano (Treviso) – Una grappa benefica anche nel nome di Gianluca Vialli, il campione scomparso all’inizio del 2023 per un tumore. L’iniziativa è il frutto di una partnership ormai storica tra Follador Prosecco, storica azienda veneta con oltre due secoli e mezzo di esperienza nel settore vitivinicolo con sede nel cuore della Valdobbiadene, e la Fondazione Vialli e Mauro.

L’iniziativa

Parte del ricavato delle vendite della Grappa al Prosecco fino al 31 dicembre, infatti, verrà devoluto in favore di nuovi approcci terapeutici per la SLA e il cancro. Due cuori che battono all’unisono, un distillato per andare lontano, la solidarietà come punto di partenza.

L’unione tra Follador Prosecco e Fondazione Vialli e Mauro, l’associazione che sostiene la ricerca sulla SLA e la prevenzione e cura del cancro, prosegue anche per il Natale 2024 grazie a questo spirito.

Il prodotto

A rappresentare la sinergia tra le due realtà, impegnate da 11 anni nel supporto di coloro che soffrono di queste gravi patologie, quest’anno sarà la Grappa di Prosecco. Racchiusa in un’elegante box in legno bianco assieme a due bicchieri da degustazione, è ideale come idea regalo per queste feste.

Uno scrigno di valori, si legge nella nota di presentazione del progetto, come vicinanza emotiva, rispetto, responsabilità e cooperazione, che fino al 31 dicembre devolverà parte del ricavato alla onlus fondata dai due ex calciatori Gianluca Vialli e Massimo Mauro, per finanziare realtà d’eccellenza nel campo della ricerca scientifica e degli approcci terapeutici.

I commenti

“Con Fondazione Vialli e Mauro da molti anni condividiamo la stessa visione di futuro: un mondo dove l'eccellenza e l'innovazione possano generare cambiamenti concreti.–afferma Cristina Follador, direttore vendite e marketing dell’azienda – questo sostegno rappresenta un investimento nelle persone, nelle famiglie e nella speranza di poter fare la differenza insieme. Crediamo che il Natale sia un momento per riflettere e agire, unendo tradizione e progresso per costruire un domani più luminoso”.

Sulla stessa linea è Massimo Mauro, presidente della Fondazione: “Per l’undicesimo anno la famiglia Follador ha scelto di vivere il Natale nel suo significato più profondo, quello solidale, e noi non possiamo che essere fieri e grati di questa decisione che per noi rappresenta un supporto prezioso e concreto. È proprio grazie a iniziative come questa, infatti, che la nostra Fondazione può continuare a perseguire gli obiettivi che stanno alla base dell’impegno che Gianluca e io, ormai venti anni fa, abbiamo assunto”.

L’altra iniziativa

Come consuetudine, anche parte delle vendite delle Cappelliere “Collection Image” assortite con una scelta fra i cinque D.O.C.G. di Follador Prosecco, oltre a una percentuale dei ricavi delle singole referenze vendute nello shop online, sosterrà il progetto di solidarietà.