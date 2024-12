Distilleria Andrea Da Ponte rende omaggio alla sua storia: doppietta di gin ‘vintage’ per Natale

Tarzo (Treviso), 9 dicembre 2024 – Un tuffo nel passato per recuperare la tradizione codificata in una sorta di “disciplinare” ante litteram. Andrea Da Ponte, distilleria fondata a Conegliano nel 1892, per Natale rende omaggio alla sua storia con due produzioni distillate secondo il primo metodo scientificamente documentato e pubblicato da Matteo Da Ponte 1896, quasi 130 anni fa.

Profumo di classe

Sentori di uve Glera, provenienti dalle colline del Prosecco di Valdobbiadene e profumi di sottobosco delle Prealpi Venete, per sorprendere gli ospiti con un tocco di delicata originalità. Sono Gin Golden Rive London Dry e Gin Golden Rive Distilled Gin, le proposte per il Natale firmate Andrea Da Ponte: racchiuse in eleganti confezioni cilindriche, rievocano nel gusto e nei dettagli del packaging lo spettacolo paesaggistico delle colline Patrimonio Unesco.

Le due ultime perle della produzione Da Ponte riflettono una storia di oltre 130 anni, fatta di profumi, sogni ed intuizioni, per giungere a noi con un’eredità importante, che trova sempre nuova energia in tutta la famiglia Da Ponte e in primis nella creatività e nella sincera dedizione di Francesco Fabris.

Il terroir in ogni sorso

"Con Gin Golden Rive, abbiamo voluto creare un’esperienza che unisse la nostra lunga tradizione nella distillazione con una fresca interpretazione contemporanea. Ogni sorso rivela l’anima del territorio trevigiano, dalle note leggere delle uve Glera al carattere deciso degli aromi botanici – sostiene Francesco Fabris, ceo di Distilleria Andrea Da Ponte - È un omaggio alla nostra terra e alla nostra storia, un invito a riscoprire i sapori autentici, in un viaggio sensoriale che potrà incantare e sorprendere anche i palati più esigenti."

Gin Golden Rive London Dry richiama ad ogni assaggio le Prealpi venete, rigogliose di piante aromatiche e profumi di sottobosco: così questo gin è intenso, speziato, carico di affascinanti sensazioni. Fresco e ricco di piacevoli durezze, si dischiude in un gusto secco, appagante e generoso, con un interessante finale balsamico e rotondo. Superbo se gustato in purezza, è ideale per cocktail e long drink a cui regala un ricercato equilibrio tra gusto, profumo ed emozione.

Un caleidoscopio di botaniche

Gin Golden Rive Distilled Gin accoglie nella sua essenza ben cinque botaniche: ginepro, scorze di limone, uva Glera, pera e camomilla per raccontare ad ogni sorso i grappoli dorati e profumati di Glera, l’uva del famoso vino spumante.

Fresco e fruttato, al palato è intenso, emozionante, piacevolmente morbido ma deciso, con un interessante finale balsamico e rotondo. Ideale per cocktail e long drink, diventa in purezza un gradevole compagno di nuove scoperte di gusto.

Una storia scandita da primati

La storica distilleria di Corbanese di Tarzo – si legge nella nota che presenta la collezione nataliza – è contraddistinta da una vocazione di famiglia e da uomini visionari che nel corso dei decenni hanno raccolto primati assoluti: Andrea ha fondato la Distilleria a Conegliano nel 1892; il fratello Matteo ha pubblicato il primo Manuale di Distillazione scientificamente documentato e custode del suo Metodo nel 1896.

Successivamente Pietro ha unito le famiglie Da Ponte e Fabris, instillando l’amore per l’arte e la cultura; a Pier Liberale, agli inizi degli anni ’50, si deve la prima grappa da unico vitigno ottenuta dalle vinacce di Prosecco; mentre a Francesco la determinazione a mantenere quel legame antico che ha sempre visto la distilleria intimamente legata alla natura, alla tradizione e alla tecnologia d’avanguardia.