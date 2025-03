Festival di Primavera in Franciacorta: 50 cantine protagoniste nel segno dell’enogastronomia e della cultura

Sono oltre cinquanta le cantine che il prossimo weekend dell’8 e 9 marzo apriranno i battenti per presentare la seconda edizione del Festival di Primavera in Franciacorta, occasione unica per trascorrere un fine settimana all’insegna del buon vino, esplorando la ricchezza gastronomica e culturale franciacortina.

Un appuntamento adatto a tutti: dagli enoappassionati, che possono partecipare a verticali e degustazioni a tema, agli amanti del buon cibo, che possono godere delle gustose proposte di ristoratori locali e chef. Berlucchi Guido, Bellavista, Monte Rossa, Ricci Curbastro, Quadra, San Cristoforo, Villa Franciacorta, Ca’ del Bosco, Barone Pizzini, Mosnel, Muratori, Montina, Contadi Castaldi sono solo alcune delle cantine che ospiteranno (previa prenotazione sul proprio sito) visite e degustazioni. Non mancheranno attività specifiche come le degustazioni sensoriali guidate da Nicola Bonera, Sommelier AIS, per imparare a conoscere i caratteri olfattivi tipici del Franciacorta.

In questo ipotetico viaggio tra passato e presente (il Consorzio celebra quest’anno 35 anni di attività), il cibo sarà il secondo grande protagonista. Per deliziare i sensi e nutrire corpo e anima, gli chef daranno vita a una nuova esperienza gastronomica con un protagonista d’eccezione: l’Arancia Rossa di Sicilia Igp. Un piatto fuori menu, disponibile dal 3 al 9 marzo in tutti i ristoranti aderenti, abbinerà gli ingredienti locali valorizzando la cultura gastronomica del territorio con l’eccellenza siciliana, tra sapori sorprendenti e creatività.

Tanti anche gli eventi culturali con visite guidate nei molteplici luoghi di interesse storico, i castelli, i monasteri e i musei che costellano la Strada del Franciacorta. Tra questi il MU.DI. Museo Diffuso della Franciacorta, il Convento della Santissima Annunciata con un meraviglioso itinerario nella storia del Convento e della Franciacorta, alla scoperta della sua vigna più antica e dei suoi vini più rari; i tour guidati della Cantina storica Berlucchi e le speciali aperture dell’esclusivo Palazzo Lana, solitamente chiuso al pubblico; il Museo d’Arte Orientale – Collezione Mazzocchi di Coccaglio dove si unisce arte e territorio, valorizzando l’incontro tra la cultura orientale e le eccellenze locali; infine il Castello di Bornato, maniero medievale con all’interno una villa rinascimentale, che per ben rappresenta due periodi storici come medioevo e rinascimento bresciano a cui è dedicato un particolare approfondimento della cultura vinicola del tempo.