Veneto da scoprire. Autunno da gustare

Se esiste una città al mondo che non ha termine di paragone alcuno, quella è certamente Venezia. E se la Serenissima è inimitabile e ineguagliabile, va detto che limitare il Veneto alla sola città lagunare sarebbe un errore da matita blu. Non sarà un caso se in questo nostro numero di QN Itinerari abbiamo deciso di partire dall’antica repubblica marinara per vagare alla volta di borghi fortificati, ville con fantastici giardini all’italiana o centri storici di raro fascino. Il fascino appunto: quello delle vedute del Canaletto sì, ma anche quello dei canali trevigiani o dei verdi e sinuosi Colli Euganei.

C’è molto da scoprire e, visto il periodo, altrettanto da gustare. Sì perché l’autunno è entrato nel suo momento di massimo splendore di colori e sapori, di atmosfere da favola e tavole imbandite di squisiti prodotti stagionali. Nelle pagine a seguire proviamo a fornire alcuni spunti per un assaggio del meglio che si possa desiderare dal desco. E poi ci sono i nettari italici, invitati a convolare a nozze con le eccellenze che l’autunno sa offrire. Quello di ottobre è davvero un viaggio di sola andata nell’infinito universo dei sapori che ogni regione del Belpaese regala, dalle Alpi agli Appennini, passando per la costa e le isole. Un Grand Tour da mordere, chilometro dopo chilometro, pagina dopo pagina. Buona lettura e buon autunno.