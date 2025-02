Sulle tracce del Santo. Un cammino da scoprire

La Via di Francesco è uno dei cammini più frequentati al mondo, specie in occasione del Giubileo e dell’ottavo centenario della morte del Santo nel 2026. Il percorso vede come punto di arrivo (o di partenza) Assisi e interessa quasi interamente l’Umbria, essendo Francesco originario di questa terra; si divide in Via del Nord e Via del Sud, sfociando in Toscana e Lazio.

Tra i punti di interesse nella zona superiore, restando in Umbria troviamo il borgo di Citerna con i camminamenti medievali e il Museo delle Bilance; Città di Castello è invece uno dei poli artistici e culturali più importanti del cammino insieme a Foligno e Gubbio, tutte località che presentano un forte legame con la figura di Francesco.

Vi sono poi tappe meno note come Pietralunga, nell’Alta Valtiberina, Spello (nella foto i vicoli acciottolati) e Valfabbrica, prima di giungere ad Assisi da nord. Una variante inserisce anche Perugia, capoluogo di regione che vale la pena visitare. Chi invece parte da Roma si immergerà in paesaggi altrettanto magnifici, entrando in Umbria da Greccio e toccando come prima città vera e propria Terni.

Da qui si procede verso Arrone – uno dei Borghi più Belli d’Italia – percorrendo la Valle del Fiume Nera e potendo ammirare la Cascata delle Marmore: è senza dubbio uno dei tratti più scenografici dell’intera via. Lungo il tragitto si incontra il Lago di Piediluco, per giungere a Spoleto, facendo una tappa intermedia a Ceselli. Oltre alla già menzionata Foligno, prima di arrivare ad Assisi si visita Trevi, attraversando colline di olivi e degustando l’olio Dop tipico di queste terre.

