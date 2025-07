Zafferano, terme e bighe etrusche. È l’anima umbra

Se è vero che Spoleto è una delle città più note dell’Umbria, che peraltro a breve si trasformerà in un crocevia di culture e tradizioni grazie al Festival dei Due Mondi, sono invece molto meno conosciuti i due borghi che da esso traggono il nome, facendo anticamente parte dello stesso ducato. Siamo nel contesto verdeggiante e ricco di torrenti della Valnerina. Cerreto di Spoleto guarda alla valle da un colle che si affaccia sui fiumi Nera e Vigi, in una fiorente zona sorgiva. A tal proposito, la frazione di Bagni di Triponzo, con una superficie di 1700 metri quadri e un parco di cinque ettari, è una delle principali attrazioni turistiche termali della Valnerina.

Il nome curioso di Cerreto rimanda alle foreste di cerri che crescono nelle aree circostanti; centro medievale di epoca longobarda, fu un punto nevralgico per il commercio del pregiato zafferano e di altre merci. È interessante sapere che nacque qui il termine "ciarlatano", in riferimento ai mercanti e ai venditori di unguenti realizzati con erbe medicinali: ancora oggi questa tradizione identitaria è ricordata dal Centro di documentazione "Il Ciarlatano", oltre che dalla Sagra e dal Festival del Ciarlatano, che si tengono ad agosto e richiamano migliaia di visitatori. Da vedere a Cerreto di Spoleto anche Piazza G. Pontano con alcuni edifici nobiliari, la Chiesa di Santa Maria Annunziata e la suggestiva chiesa romanica di San Nicola, composta soltanto da mura esterne, senza più tetto e interni, ma con un panorama splendido. Nei dintorni meritano una visita Borgo Cerreto, il Museo delle Mummie, le frazioni di Ponte e Rocchetta, secolari castelli e le vecchie ferriere di Triponzo con le sorgenti termali.

Poco lontano Monteleone di Spoleto è un altro piccolo tesoro con un ricco patrimonio storico, un’eccellente produzione di farro e un’importante tradizione del ferro; non lontano è infatti aperto al pubblico il primo tratto delle antiche cave. Avvolto da una cinta muraria un tempo costituita da vari livelli, presenta un grazioso nucleo elevato sviluppato attraverso vicoli stretti e pavimentati in pietra, archi di elegante semplicità e case dai tetti spioventi. Sulla piazza principale si affacciano la Chiesa e il Complesso di San Francesco: quest’ultimo ospita il Museo della Biga, dove è conservata l’unica copia al mondo di una biga etrusca, risalente al VI secolo a.C.. Il carro, ricostruito nel 1985 dallo staff artistico del maestro Manzù, è l’unico esempio completo di biga da parata giunto fino a noi, noto per la qualità dell’intaglio e la ricchezza dei materiali.

L’originale è oggi esposto presso il Metropolitan Museum di New York. Il Complesso di San Nicola, sede di notevoli opere d’arte, è invece ubicato nel borgo vecchio, in attesa di riapertura dopo lavori di restauro. Qui si trovano anche l’originaria Piazza del Mercato e la Torre, a cui si accede tramite Porta Spoletina. Fuori dalle mura si incontrano rinvenimenti archeologici e sentieri escursionistici, a cominciare dal Cammino di San Benedetto. Cerreto di Spoleto è invece poco lontano dalla Via di Francesco e da altri itinerari frequentati dagli amanti del turismo slow.