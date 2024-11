‘Poesia e Salvezza’. Picasso in mostra

Fino al 5 gennaio 2025 Palazzo Te a Mantova ospita la mostra di Picasso intitolata Poesia e Salvezza. L’esposizione – curata da Annie Cohen-Solal e in collaborazione con Johan Popelard – si presenta come la produzione principale del programma culturale 2024 dedicato al tema della Metamorfosi, e in particolare al rapporto tra Giulio Romano e il poema di Ovidio che ha ispirato la costruzione di Palazzo Te dal 1525 al 1535. Nel 1930, quattrocento anni dopo la realizzazione della sala dei Giganti a Mantova, Picasso creò infatti una serie di incisioni dedicate alle Metamorfosi di Ovidio.

Allestita a Palazzo Te dallo scorso 5 settembre e prodotta dalla Fondazione Palazzo Te con la collaborazione del Museo Nazionale Picasso di Parigi e della famiglia dell’artista, la mostra presenta al pubblico circa 50 opere del Maestro simbolo del Novecento, tra cui alcuni dipinti per la prima volta esposti in Italia.