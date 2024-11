Olio e vino. Degustazioni all’Autodromo per il Baccanale

Nell’ambito del Baccanale – l’annuale rassegna dedicata alla cultura del cibo in corso a Imola fino al 10 novembre – l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari si trasforma in un tempio del gusto con l’allestimento del Banco d’Assaggio dei Vini e dei Prodotti dell’Imolese. Quest’anno, per celebrare la sua 30esima edizione, si espanderà a livello regionale includendo anche produttori dell’Emilia-Romagna conosciuti all’estero.

In questo contesto, Olimola, una manifestazione interamente dedicata all’olio extravergine di oliva, presenterà una selezione di oli di alta qualità, continuando una tradizione ormai consolidata. Il ’Banco d’Assaggio’ offre agli amanti del vino l’opportunità di scoprire una selezione accurata di etichette provenienti dalle migliori aziende vitivinicole della zona DOC Colli d’Imola e della Romagna.