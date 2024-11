I grandi maestri in mostra a Casa Pepoli Bentivoglio

Nei prestigiosi spazi di Casa Pepoli Bentivoglio nel cuore di Bologna (via de’ Pepoli 6/E) inaugura sabato 9 novembre la mostra autunnale organizzata dalla Galleria d’arte Fondantico di Tiziana Sassoli. L’incontro numero 31 con la pittura è un’occasione imperdibile per studiosi, collezionisti e appassionati per ammirare opere di grande interesse storico e artistico eseguite da importanti maestri bolognesi ed emiliani attivi tra la metà del Quattrocento e l’inizio dell’Ottocento.

Tra le testimonianze più antiche spicca la deliziosa tavola con l’Adorazione dei pastori realizzata attorno al 1565 da Sebastiano Filippi detto Bastianino, il più prolifico e ispirato decoratore della Ferrara di Alfonso II, nonché uno dei maggiori poeti del manierismo italiano. Al bolognese Giovanni Francesco Gessi appartengono due grandi dipinti, mentre la grande la pala d’altare con l’Apparizione della Vergine a San Guglielmo è realizzata da Francesco Albani. Opera esemplare della maturità di Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino è la tela ’da stanza’ con San Girolamo in preghiera. Questi e molti altri capolavori in mostra fino al 21 dicembre dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Info su www.fondantico.it