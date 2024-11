Jais Flight, la zipline più lunga del mondo orgoglio di Ras Al Khaimah / VIDEO

Quasi tre chilometri percorsi a tutta velocità appesi ad un cavo d’acciaio partendo da una piattaforma che si trova a 1.684 metri d’altezza.

Ci si lancia letteralmente nel vuoto e subito si prende velocità, tra i 120 e i 150 chilometri orari, dipende molto dal peso, dai contrappesi posti dagli operatori: un lungo volo che si potrebbe definire ad ala d’uccello se per sicurezza non fosse opportuno tenere piedi incrociati e mani dietro la schiena. Sono forti le emozioni e puro il divertimento sulla Jais Flight, che con i suoi 2,83 chilometri (2.830 metri) è la zipline più lunga del mondo.

Jais Flight: la zipline più lunga del mondo

È proprio la lunghezza a garantire il massimo godimento su questa zipline da record: perché, dopo l’esplosione di adrenalina al momento del lancio, e superate le poche decine di metri del fianco della montagna che si aprono poi sul ‘vuoto’ della vallata sottostante, ci si trova ‘sparati’ nel cielo ad un’altezza di 1600 metri sul livello del mare senza nemmeno riuscire a vedere il punto di approdo.

La piattaforma di partenza di Jais Flight, la zipline più lunga del mondo a Ras Al Khaiman, negli Emirati Arabi

Si sfreccia come in autostrada eppure, grazie ai quei 3 chilometri di cavi sospesi sul nulla, si ha il tempo di godersi il panorama della vallata, della strada a tornanti che conduce al Jas Flight, al ristorante Puro 1784 e alle altre attrazioni concentrate nell’area. Le percezioni sono amplificate al massimo. Capita di oscillare, e si può dunque vivere l’emozione, della canzone di Sia (Chendalier), di ‘dondolare da un lampadario, come se non ci fosse un domani’, anche se questa esperienza è molto più estrema, per l’altezza, perché non ci sono 4 mura. Il vento soffia, si può tranquillamente ululare di gioia (o di paura) per smaltire l’adrenalina: per qualche minuto si è ‘soli nell’immenso vuoto che c’è’, come canta Raf, nessuno può udirci.

Jais Flight, la spettacolare piattaforma di approdo della Zipline più lunga del mondo

Se la zipline accende i sensi e moltiplica le emozioni, le sorprese non sono affatto finite. Un freno si aziona quando si raggiunge la prima piattaforma di approdo, sospesa nel vuoto. Se è bello toccare terra (all’inizio con le mani), una volta in piedi, mentre gli operatori tolgono l’imbracatura principale, si ha il tempo di godersi un paesaggio spettacolare, dove lo sguardo può spaziare a 360 gradi su queste ‘montagne rocciose’ emiratine. Ma i tempi sono contingentati, qualcun altro sta arrivando: è il momento di concludere l’ultimo tratto di zipline, sempre appesi, ma questa volta seduti: poche centinaia di metri separano dal punto di arrivo.

Veduta dalla piattaforma sospesa nel vuoto di Jas Flight

Ma dove si trova la zipline più lunga del mondo? La Jais Flight si trova sulla vetta del Jebel Jais a Ras Al Khaimah, l’emirato più settentrionale degli Emirati Arabi Uniti. Dalla sua apertura nel 2018, più di 70.000 persone hanno provato la Jais Flight. In un giorno può ‘lanciare’ circa 100 persone (considerando i tempi di ‘vestizione’ e imbragatura, i controlli di peso e contrappesi per garantire un ‘volo’ equilibrato, l’approdo, l’arrivo e ripartenza di ogni gruppo su un van). Si arriva anche a 150 quando viene attivata la doppia linea, con partenze anche in simultanea, in cui i turisti più coraggiosi e pronti al volo si lanciano su due cavi paralleli.

Il Jais Adventure Center è il punto nevralgico del divertimento sulle montagne di Jabel Jais, nell’Emirato di Ras Al Khaimah. Qui si trova il punto di partenza di Jais Flight: si acquistano i biglietti, si riceve il materiale base con il caschetto dotato di telecamera e si prende il van che conduce alla piattaforma di partenza. È anche il punto di ritorno dopo l'esperienza sulla zipline estrema: si consegna la piccola telecamera e, tempo 20 minuti, il video della propria experience viene preparato, pronto per essere scaricato sul cellulare o, successivamente, sul pc.

Un bob scende a tutta velocità lungo la Jais Sledder a Ras Al Kaiman, percorso di 2 km pieno di tratti ripidi e tornanti: il divertimento per grandi e piccoli è assicurato

Nell'attesa le attività ricreative non mancano. Lì vicino, sul fianco del monte Hajar, si trova la Jais Sledder, uno slittino (in realtà la forma è quella del bob, con tanto di due posti a sedere e freni) su pista che scende zigzagando in un percorso di quasi 2 km (1840 metri) con un forte dislivello, tra tornanti e ponti sospesi: nei tratti più ripidi si può raggiungere la velocità di 40 km orari, anche se è il conducente a controllare il mezzo e a decidere se e quando rallentare o ‘mollare’ i freni. È un'attrattiva ideale per le famiglie con bambini.

1484 by Puro è il ristorante che si trova più in alta quota negli Emirati Arabi Uniti

1484 by Puro è il ristorante che si trova più in alta quota negli Emirati Arabi Uniti. Situato presso il Jais Adventure Center sulle montagne di Jebel Jais offre una vista panoramica tra le creste rocciose e il cielo. Il caratteristico ristorante si trova appunto a 1484 metri d'altezza sul livello del mare, con un'ampia terrazza semicircolare. La cucina offre piatti tipici (ma anche cocktail alcol free) da tutto il mondo, compresi quelli italiani, thailandesi e coreani. Il motivo è legato al fatto che a Ras Al Khaimah mare, deserto e montagna rappresentano tre mete naturalistiche differenti. E il Jais Adventure Center è una tappa di forte richiamo per chi sceglie la montagna perché concentra diverse attrattive che richiamano turisti da tutto il mondo in un ambiente quasi incontaminato, con 10 gradi (e umidità) in meno rispetto alla costa, dove la temperatura media estiva, da maggio a ottobre, è sui 35-38 gradi.

Ras Al Khaiman Camp 1770 Experience

In montagna non mancano le possibilità di effettuare escursioni, arrampicate e vie ferrate o percorsi con la mountain bike. C'è anche però chi sceglie la montagna semplicemente come luogo tranquillo per brevi soggiorni nelle tende e vivere con semplicità nella natura, ammirando il cielo stellato notturno dove non c'è inquinamento luminoso. Uno dei luoghi più caratteristici ed accoglienti è il Camp 1770 Experience, campeggio ecologico (si cucina ancora sul fuoco) dove si può soggiornare (max una trentina di persone al giorno) in tenda, passeggiare con la guida, fermarsi a meditare o fare yoga e poi concedersi degli spuntini (preparati da persone del luogo quando non dal ristorante Puro), come il pudding di zucca e il tè, tra gli splendidi colori del tramonto. Spesso chi dorme sul posto si alza quando c’è ancora buio (serve il giubbotto per affrontare il freddo notturno del deserto montano) e raggiunge il picco, a circa 2mila metri, con un’ora di camminata, per vedere il sorgere del sole e rientrare poi al campo per colazione. C’è anche chi usa il ‘Camp’ per acclimatarsi prima di affrontare cime più alte. La maggior parte dei turisti sono escursionisti che arrivano da Europa e Asia e scelgono di percorrere alcuni dei 94 chilometri di percorsi di trekking tra le cime. Poche centinaia di metri sopra il campo alcuni pilastri bianchi indicano il confine tra gli Emirati Arabi e l'Oman.

Per raggiungere Ras al Khaimah dall’Italia, il modo più pratico è volare fino all’Aeroporto Internazionale di Dubai (DXB), principale snodo aeroportuale della zona, con una vasta scelta di voli diretti dalle principali città italiane. L’emirato di Ras al Khaimah si trova a circa 100 km a nord. Trasferimento in autobus o shuttle: diverse compagnie offrono un servizio di trasferimento diretto dall’aeroporto di Dubai a Ras al Khaimah, con un tragitto di circa un'ora e mezza. Alcuni hotel a Ras al Khaimah offrono anche shuttle privati per gli ospiti. L’alternativa, oltre al transfer privato, è il noleggio auto, direttamente dall’aeroporto di Dubai. Da lì si seguono la Sheikh Mohammed Bin Zayed Road (E311) o la Sheikh Zayed Road (E11), per raggiungere Ras al Khaimah in circa un’ora e mezza. Per raggiungere il Jais adventure center e la Jais Flight, la zipline più lunga del mondo situata sulla Jebel Jais, la montagna più alta degli Emirati Arabi Uniti, è possibile affidarsi a transfer privati dagli hotel (il viaggio dura circa un’ora) o, con l’auto, seguire le indicazioni per Jebel Jais lungo la Jebel Jais Road. Per godere al massimo dell’esperienza, è consigliato prenotare l’avventura in zipline in anticipo e verificare le condizioni meteo.