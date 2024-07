Gip Tripping in rosa: 5 festival per viaggiatrici da non perdere in Europa

Festival e viaggi sono il nuovo modo di viaggiare secondo il gig-tripping, il trend dominante che significa esplorare città e paesi anche lontani per prendere parte a concerti, festival e competizioni sportive, una mostra. Girovagando per l’Europa quest’estate le occasioni per fare gig tripping non mancheranno. E’, infatti, iniziata la stagione dei festival musicali, sempre più numerosi e attenti a tematiche sensibili come l’impatto ambientale, l’accessibilità, l’inclusione e la sicurezza, particolarmente per chi viaggia da sola o con le amiche, magari per la prima volta. Omio.it, piattaforma e app che aiuta gli utenti a scoprire nuovi modi di viaggiare, ha individuato cinque kermesse perfette per trascorrere l’estate con le amiche, dove l'interesse del pubblico femminile supera quello maschile. Questi eventi offrono non solo musica, ma anche attività come yoga, massaggi e workshop, con sistemazioni che garantiscono massimo comfort. La parte migliore? Ognuno di questi festival dedica particolare attenzione alla sicurezza, all'inclusione e al benessere generale.

Roskilde Festival, Danimarca

Roskilde, Danimarca (5-6 luglio). Perfetto per chi desidera un'avventura nordica o un'estensione del weekend a Copenhagen, a soli 20 minuti di treno. Il Roskilde Festival è un evento estivo dominato dalle donne, sia tra il pubblico (con oltre il 52% di partecipanti italiane) sia nella line-up, che include artiste come Doja Cat, SZA, Charli XCX, PJ Harvey, Tyla e Romy. L’atmosfera estiva danese è ideale per attività all’aria aperta. Il festival offre un negozio online e fisico per il campeggio e un focus sul cibo con talk e workshop sulla sostenibilità. L’enogastronomia è un elemento chiave, con sessioni su cucina, agricoltura e sostenibilità tenute da attivisti, ristoratori, agricoltori, artisti e chef. I biglietti sono sold out sul sito ufficiale, ma disponibili tramite rivenditori come Ticketmaster o come volontari. Come arrivare: voli da Milano a Copenhagen (2h, da 66€) o autobus. Da Copenhagen, treno per Roskilde (20 min, da 8€).

Awakenings Hilvarenbeek, Olanda

Hilvarenbeek, Olanda (5-7 luglio). Appuntamento imperdibile per gli amanti della techno, Awakenings è il secondo festival più popolare tra gli italiani dopo il Tomorrowland. Attira oltre 80.000 visitatori ogni anno, con una media d'età sotto i 30 anni. Oltre a ballare, ci sono attività come yoga, massaggi, sport acquatici e laboratori di pittura. Le sistemazioni spaziano dal campeggio di lusso con area benessere a soluzioni per gruppi. Il festival offre workshop su genere, sessualità e consenso, collaborando con Sexmatters, e mette a disposizione un team di supporto per chi si trovasse in difficoltà. Ancora disponibili sul sito ufficiale biglietti da 59€ per il pass giornaliero. Come arrivare: voli per Amsterdam o Rotterdam, poi treno per Tilburg (40 min, da 16€) e shuttle per il festival.

Edinburgh Fringe, Scozia (credits Alamy)

Edimburgo, Scozia (2-26 agosto 2024). Reso famoso dalla serie tv "Baby Reindeer", il Fringe Festival è uno dei più importanti eventi culturali europei con oltre 3.000 spettacoli di 58 nazionalità. Il festival offre una varietà di arti e location uniche, con temi attuali come inclusione, accessibilità e crisi ambientale. La sicurezza e il benessere psicofisico degli artisti sono prioritari, supportati da The Fringe Society e The Fringe Central Hub. Biglietti tra 10 e 20 sterline, con spettacoli gratuiti e biglietti scontati dal 7 agosto. Come arrivare: voli da Milano (2h35, da 93€), Venezia (2h55, da 224€) o Napoli (3h30, da 222€). L’aeroporto di Edimburgo è ben collegato al centro città tramite tram o bus.

Gip Tripping 2024 in Europa (credits Krists Luhaers)

Budapest, Ungheria (7-12 agosto). Con artiste come Kylie Minogue e Janelle Monáe, Sziget è uno dei festival più longevi e ben organizzati, con un forte impegno sociale e ambientale. Perché andarci? Oltre 100 nazionalità rappresentate, supporto a bambini in difficoltà e incentivi per un impatto ambientale ridotto. Opzioni di soggiorno dal campeggio al glamping di lusso, e il Sziget CityPass per accesso a terme, piscine e musei. Il festival supporta l’associazione Superar, che aiuta i bambini in difficoltà attraverso la musica. Il day pass parte da 85€, più costoso ma con una line-up di qualità. Come arrivare: da Milano in autobus (13h40, da 63€) o aereo (1h40, da 47€). Da Venezia in treno (13h, da 86€).

Moonchild Sanelly, Lollapalooza Berlino, Germania (Credits ChristianHedel)

Berlino, Germania (7-8 settembre). Celebra il decimo anniversario con un programma musicale eclettico e attrazioni per ogni età, con spazi creativi dedicati allo stile e alla bellezza. Lollapalooza Berlin è il primo festival in Germania certificato sostenibile secondo gli standard internazionali (DIN ISO 20121). L’accesso all’area concerti è consentito solo con i mezzi pubblici o in bicicletta, con collegamenti efficienti tramite S-Bahn e U-Bahn. Il festival offre inoltre Fashionpalooza, un’area dedicata alle esperienze interattive, uno spazio dove esprimere la propria creatività senza paura di giudizi attraverso lo stile, dall’abbigliamento al beauty; dal makeup all’hairstyle. I biglietti giornalieri partono da 119€. Come arrivare: da Milano a Berlino in autobus (16h, da 37€) o in treno (12h, da 53€).