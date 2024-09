Foliage in camper: le migliori destinazioni per ammirare i colori d’autunno in Italia e nel mondo

L’autunno è arrivato, con i suoi cieli a giorni grigi, a giorni più blu. E con tutto il fascino che questa stagione porta con sé attraverso i colori dei boschi dorati, con le foglie degli alberi che si tingono di sfumature che vanno dal rosso, al giallo, all’arancio. Quale modo migliore per ammirare questa magia se non con un viaggio in camper? Ecco alcune mete tra le più suggestive dall’Europa agli Stati Uniti per godersi il foliage in tutta la sua bellezza, tra parchi naturali, vigneti e paesaggi urbani da sogno. CamperDays, la piattaforma di noleggio camper leader in Europa, ha stilato una guida per soggiornare in 7 destinazioni perfette per ammirare il fenomeno del foliage in camper. Partendo da un presupposto: stare a contatto con la natura è un toccasana per il corpo e per la mente.

Italia: Valle dell’Orfento, Parco Nazionale della Majella, Abruzzo

Una delle mete per ammirare il foliage d'autunno è senz’altro il Parco nazionale della Majella, Abruzzo

In Abruzzo, la Valle dell’Orfento, un canyon scavato nei millenni dalla forza dell’acqua del fiume Orfento nell’oasi naturale della Majella, in Abruzzo, raggiunge il massimo splendore durante il mese di ottobre. . Si trasforma in un vero e proprio regno incantato, avvolgendo i viaggiatori in un “abbraccio” di colori e di suoni. Una destinazione da fiaba per gli amanti dell’outdoor, e non solo, che sono invitati a rallentare e a lasciarsi trasportare dalla magnificenza del foliage. Il sentiero delle Scalelle è particolarmente adatto a tutti i livelli di escursionisti. Grazie ad un sistema di ponti e passerelle permette ai visitatori di attraversare in circa 2-3 ore la profonda gola circondati da un contesto naturale scenografico. Per chi viaggia in camper poi, i principali punti di accesso a questo angolo di paradiso sono i paesi di Serramonacesca e Caramanico Terme.

Finlandia: Parco Nazionale di Oulanka, Lapponia

Il Parco Nazionale Oulanka in Finlandia

In Lapponia, durante il periodo della “Ruska”, le foreste che coprono oltre il 70% del territorio si tingono di spettacolari sfumature autunnali, che si riflettono sui laghi cristallini della regione. Il Parco Nazionale di Oulanka è una delle destinazioni più suggestive, dove è possibile intraprendere le famose gite "ruskaretki" per ammirare i colori autunnali e raccogliere frutti di bosco e funghi. Se si è fortunati, si può persino assistere all’aurora boreale.

Polonia: Parco Oliwa, Danzica

I colori dell'autunno a Danzica, Polonia

Se preferite una destinazione urbana, il Parco Oliwa a Danzica è perfetto per chi vuole esplorare il foliage in città. Il parco, un mix di giardini francesi e giapponesi, offre una straordinaria varietà di colori autunnali dal giallo al rosso intenso. Perfetto per una sosta in camper, Danzica è una città ricca di cultura, con un clima autunnale mite che rende la visita ancora più piacevole.

Portogallo: Sintra – Portogallo

Pena Palace, Sintra, Portogallo

A soli 30 minuti da Lisbona, Sintra è una destinazione fiabesca, con i suoi castelli immersi in boschi che in autunno si tingono di calde tonalità autunnali. Il “Palácio da Pena”, con le sue pareti gialle e rosse, si fonde perfettamente con i colori del foliage circostante. Un viaggio in camper attraverso i colli di Sintra è un’esperienza da non perdere, con viste mozzafiato e un’atmosfera unica.

Regno Unito: Westonbirt National Arboretum, Gloucestershire

Tra le mete autunnali in camper c'è il Westonbirt National Arboretum nel Regno Unito

Nel cuore della regione dei Cotswolds, il Westonbirt National Arboretum è una delle migliori destinazioni per ammirare il foliage nel Regno Unito. Le oltre 2.500 specie di alberi creano un panorama unico, con querce, faggi e aceri che dipingono il paesaggio con colori vivaci. Lasciate il camper nel parcheggio e immergetevi nelle foreste antiche di Silk Wood e Old Arboretum, per un’esperienza autunnale indimenticabile.

Stati Uniti: Napa Valley – California

Tra le mete autunnali on the road il Napa Vallery, USA

Conosciuta per i suoi vigneti, la Napa Valley in autunno si trasforma in un tripudio di colori caldi che vanno dal rosso al dorato. Percorrendo in camper la celebre “Highway 29”, potrete fermarvi lungo il percorso per godere di viste spettacolari sui vigneti inondati dai colori autunnali. Per chi cerca un’esperienza unica, un volo in mongolfiera offre una prospettiva mozzafiato sulla valle.

Canada: Parco Nazionale di Mont-Tremblant, Quebec

Il Parco Nazionale di Mont-Tremblant in autunno, Canada

Nel Quebec, il Parco Nazionale di Mont-Tremblant è un paradiso per gli amanti del foliage. Le strade panoramiche come la Route 117 e la Route 239 offrono scenari spettacolari, con foreste di aceri e betulle che si tingono di colori vivaci. Per un punto di vista diverso, una gita in barca sul lago Tremblant permette di ammirare i riflessi delle montagne e dei colori autunnali sull’acqua, dove la natura diventa la protagonista assoluta.