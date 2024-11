Cinque piste nere, due rifugi e ciaspolate sotto la luna. Il comprensorio Marmolada inaugura una nuova seggiovia

Cinque piste nere ad ’alto tasso di adrenalina’, ciaspolate al Colm de Luna (sotto la luna piena) con una guida esperta, due rifugi per golosi pit-stop sugli sci. Ma la nuova stagione sciistica nel comprensorio di Arabba- Marmolada che inizia il 5 dicembre, quest’anno porta con sè anche un nuovo collegamento.

Funivie Arabba inaugura infatti una moderna seggiovia a 6 posti Antercrëp al Passo Padon, che manderà in pensione dopo quarant’anni di servizio la vecchia seggiovia biposto. Il nome della seggiovia, Antercrëp, sintetizza le sue caratteristiche, riprende i termini ladini ’anter’ e ’crep’ significa letteralmente ’tra le rocce’. Porterà in soli 2 minuti e 38 secondi gli sciatori dai 2.119 metri dei Monti di Ornella ai 2.369 metri del Passo Padon. Andata e ritorno per gli sciatori meno esperti che rientrano da Malga Ciapela e dalla Marmolada nel pomeriggio quando le condizioni della pista potrebbero essere tecnicamente impegnative.

Il comprensorio Arabba-Marmolada, fa parte del celebre carosello Dolomiti SuperSki, con accesso a oltre 1.200 km di piste, 28 impianti di risalita e due tra i più famosi e spettacolari itinerari sugli sci di tutte le Alpi: lo skitour della Grande Guerra, 74 km di piste di fronte dolomitico lungo il quale si scontrarono tra il 1915 e il 1917 i Kaiserjäger austriaci e tedeschi da una parte e gli Alpini italiani dall’altra, e il Sellaronda skitour, il famoso ’giro dei quattro pass’, 40 km con gli sci ai piedi che si può percorrere in entrambi i sensi.

Se siete ski addicted potete divertirvi sulle cinque piste nere: la Fodoma, premiata tra le dieci piste più belle d’Italia del Dolomiti Superski; la Sourasass, detta anche la ’Perla nera’, una pista di nicchia amata dagli sciatori più esperti; la Burz, l’unica pista nera a essere sempre al sole in tutti i suoi 1000 metri di lunghezza; la Variante Ornella, un lungo e articolato muro, ripido, con una pendenza costante e sostenuta che porta ad una sciata molto tecnica e infine la mitica Bellunese, 12 chilometri di lunghezza e più di 1800 metri di dislivello.

E dopo tanta fatica ci sono due rifugi che meritano una tappa: il più alto (2.478 metri) è il Rifugio Luigi Gorza, punto di incontro a Porta Vescovo, accanto alla stazione del Funifor Arabba-Porta Vescovo e il Bec de Roces, che si trova in uno dei punti di passaggio per tutti gli sciatori che affrontano il giro della Sellaronda. Dolomiti Superpremière, l’offerta ’prima neve’: 4=3 e 8=6 è la formula più adatta per la prima sciata di stagione: 4 giorni di alloggio e skipass al prezzo di 3, oppure 8 giorni di alloggio e skipass al prezzo di 6, con la scuola di sci e il noleggio dell’attrezzatura L’offerta vale dall’apertura della stagione fino al 21 dicembre. Prima o dopo gli sci, vi consigliamo anche una visita al Castello di Andraz, il castello più alto d’Italia e il più antico delle Dolomiti.