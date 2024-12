ALTO ADIGE. L’ORIGINALITÀ. È DI SCENA

Ai Mercatini Originali Alto Adige, il Natale è al top. Per aggiungere un pizzico di novità alla vacanza sugli sci o lungo i sentieri di montagna, le passeggiate tra vicoli e piazze storiche di Bolzano, Merano, Bressanone, Vipiteno e Brunico trasportano nel vivo dello spirito del Natale. Cinque Mercatini che con prodotti artigianali e specialità fatte in casa, rendono la visita un’esperienza indimenticabile. Mercatini – certificati “Green Event“ perché sostenibilità, regionalità e autenticità sono valori che non vengono mai trascurati – facili da raggiungere in autobus e in treno. Inoltre, grazie all’Alto Adige Guest Pass, è possibile utilizzare tutti i mezzi di trasporto pubblico con un unico biglietto.

Il primo mercatino di Natale in Alto Adige si è svolto nel 1991 a Bolzano nella piazza adiacente al Duomo, ai piedi del monumento in marmo del menestrello Walther von der Vogelweide. Il mercatino di Natale del capoluogo, insieme a quello di Bressanone, è uno dei più antichi della zona e oggi è il più grande mercatino di Natale dell’Alto Adige, con oltre 70 espositori di prodotti artigianali e prelibatezze tipiche. Il mercatino di Natale davanti al Kurhaus di Merano ti invita a vivere tutto questo. Passeggiare tra le bancarelle illuminate e soffermati in uno degli accoglienti stand gastronomici per riscaldarsi con bevande calde, piatti della tradizione e spuntini raffinati.

Sullo sfondo delle due torri del Duomo barocco, il mercatino di Natale di Bressanone arricchisce l’esperienza natalizia della città, riunendo le aziende artigianali e gastronomiche locali attorno allo scintillante albero di Natale al centro della piazza. Calde pantofole di feltro, ceramiche fatte a mano e idee regalo creative attirano lo sguardo, mentre il palato si delizia con le specialità tipiche. Da non perdere lo spettacolo di luci e musica “Colors. A Homage to pace” proiettato sulle pareti del palazzo al Hofburg.

Originale e ricco di suoni: nella città più settentrionale d’Italia, il mercatino di Natale è piccolo, accogliente e tradizionale. La caratteristica Torre delle Dodici di Vipiteno veglia sullo scenario natalizio e lo arricchisce con le sue campane. Il bel suono si unisce all’allegro trambusto della piazza, mentre bambini e adulti passeggiano tra le casette di legno dove sono in mostra pezzi unici di artigianato, piccoli oggetti d’arte e prelibatezze locali. Se vuoi prolungare il tuo shopping, passeggia anche tra i vicoli medievali del centro storico. Illuminati a festa, i monumenti culturali, le facciate di case e palazzi, sembrano usciti da una fiaba di Natale.

Il mercatino di Natale di Brunico è un imperdibile spettacolo dell’Avvento. Le prelibatezze tipiche da gustare sono davvero molte. E chi cerca un regalo originale può trovare una selezione di decorazioni per l’albero di Natale, sculture in legno o cosmetici naturali.