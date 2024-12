A Corinaldo il Natale è da fiaba

Corinaldo, borgo medioevale tra i più belli d’Italia immerso tra le colline marchigiane in provincia di Ancona, festeggia il Natale con un ricco palinsesto che animerà, nei fine settimana di dicembre e poi durante tutte le Festività, le strade. Da ieri – con la tradizionale accensione dell’albero di Natale e delle luminarie natalizie, fino alla festa della Befana – il paese si trasforma infatti in un incantevole villaggio natalizio per regalare ai suoi visitatori un’esperienza immersiva festosa e affascinante.

Architetture iconiche e scorci suggestivi, come la celebre scalinata del Pozzo della Polenta e il nuovo affaccio sulla Piazzetta della Rotonda, si trasformeranno in scenari fiabeschi grazie a meravigliose installazioni, come la casa di Babbo Natale e il Boschetto degli Elfi.

Tante le attività in programma aperte a tutti, come i Christmas Craft Lab, laboratori artigianali creativi per realizzare regali, i mercatini di Natale per acquistare prodotti tipici locali, e altrettanti appuntamenti legati alla cultura tra cui concerti, laboratori creativi per i più piccoli, letture animate e visite guidate presso i principali punti di interesse del borgo.

Non mancherà una colonna sonora a tema con una meravigliosa Christmas Playlist di musica e animazione live grazie alla postazione DJ. E poi i Mercatini di Natale lungo via del Corso, dove sarà possibile acquistare oggetti d’artigianato di qualità e prodotti tipici dell’enogastronomia locale dei produttori di TIPICA, lo shop dell’ufficio turistico IAT. Infine, sotto il loggiato l’area ristoro con castagne e vin brulè.

Il teatro Goldoni – costruito nel XIX secolo – che incanta per la sua struttura classica e la raffinata sala con tre ordini di palchi, sarà sede di spettacoli di prosa e concerti, con esibizioni del corpo bandistico ’Città di Corinaldo’ in occasione del concerto di Natale e dell’Orchestra Sinfonica ’G. Rossini’ di Pesaro con il concerto ’Capodanno da film’.

Info sul sito www.corinaldoturismo.it