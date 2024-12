Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna si trasformano con illuminazioni speciali e mercatini in stile ‘alpino’. Un’esplosione di colori per la gioia di grandi e piccini

Il Natale è nell’aria in Umbria, Emilia-Romagna e Toscana, con alcuni tra i mercatini più apprezzati del Paese, oltre a importanti mostre di presepi. Alcuni esempi? Eccoli. Perugia accoglie fino al 26 dicembre un grande villaggio natalizio pensato per incantare i bambini e le loro famiglie. Tra le attrazioni, il percorso luminoso che attraversa il bosco, laboratori con gli elfi, caccia al tesoro, un trenino e una mostra-mercato presso Rocca Paolina. Fino al 6 gennaio, grazie al Christmas Land, anche Gubbio si trasforma in un luogo magico con mercatini, concerti, animazioni per bambini, presepi e soprattutto l’albero di Natale più grande del mondo, che verrà inaugurato il 7 dicembre.

A Terni è atteso ’Amore@Terni Xmas’, manifestazione a tema natalizio con molti appuntamenti per ben tre mesi, fino al 28 febbraio; ad Assisi il Natale si ispira invece al ’Cantico delle Creature’, in occasione dell’ottavo centenario della sua composizione. Massa Martana vedrà la XXI edizione di Presepi d’Italia, una delle mostre nazionali a tema più rinomate, specie per il famoso Presepe di Ghiaccio; a Castiglione del Lago va in scena con la V edizione di Luci sul Trasimeno, con l’Albero di Natale sull’acqua più grande al mondo. A Orvieto, nei sotterranei di via della Cava il Presepe nel Pozzo, mentre a Città di Castello da non perdere la Mostra Internazionale di Arte Presepiale nella cripta del Duomo. Infine, la Valnerina risplenderà grazie ai tradizionali ’Fuochi della Venuta’, per celebrare la Traslazione della Santa Casa della Vergine.

In Emilia-Romagna, fino al 6 gennaio, il borgo neogotico di Grazzano Visconti organizza musica, spettacoli, mercatini, la Casa di Babbo Natale immersa nel Polo Nord, la Casa degli Elfi, una ruota panoramica e una pista di pattinaggio su ghiaccio. A Rimini fino all’Epifania i caratteristici mercatini natalizi si troveranno sia in centro storico che sul lungomare, con la Fiera degli Alberi di Natale sul Ponte Tiberio e la pista di pattinaggio a Piazzale Boscovich. Bancarelle ricche di prodotti tipici e artigianali anche a Ravenna, Parma con la passione vintage e dell’oggettistica, la Val d’Arda con il castello di San Pietro in Cerro, Castell’Arquato e la Val Trebbia, dove a Bobbio il Natale sarà accompagnato dalla Sagra della Lumaca.

Chiudiamo con la Toscana. Tralasciando Firenze e Arezzo, consigliamo il mercatino di Montepulciano in Valdichiana Senese, uno dei più grandi d’Italia con oltre 70 casette di legno, un’area food coperta e numerose attrazioni; tra queste, il Castello di Babbo Natale nella fortezza e la Christmas Terrace per la degustazione di vini e prodotti del territorio. Da segnalare anche Empoli con i Mercatini di Natale incentrati nella promozione dell’home made, il Calenzano Christmas, il magico Paese della parata di Babbo Natale a Fucecchio, il famoso Mercato nel Campo a Siena dal 6 all’8 dicembre, la Fabbrica di Babbo Natale presso gli Arsenali Repubblicani a Pisa e il villaggio natalizio di Grossetto. Infine, c’è molta attesa per la prima edizione di Natale a Colle in Val d’Elsa e per il Villaggio di Babbo Natale a Montecatini Terme.