Golfera regina di sapori. Tradizione, innovazione e sostenibilità

Golfera, fondata nel cuore dell’Emilia-Romagna e guidata dalla famiglia Zavaglia, da oltre mezzo secolo si impegna a portare sulle tavole italiane e internazionali i sapori autentici della tradizione alimentare. È custode dell’arte culinaria e salumiera del passato, ma anche pioniera nell’innovazione del panorama agroalimentare italiano. Una delle innovazioni più apprezzate dell’azienda è l’iconica Golfetta: con il suo ridotto contenuto di grassi, realizzata con carni selezionate e priva di glutine, si conferma il salame preferito dagli italiani. Il suo gusto distintivo, con il 60% in meno di grassi e il 40% in meno di sodio rispetto al Salame Milano, e la sua forma unica, ne fanno un prodotto inconfondibile.

Accanto a Golfetta, l’azienda ha presentato a TuttoFood di Milano l’ampliamento della gamma di affettati vegetali e piatti pronti. Golfera guarda al futuro mantenendo saldi i valori che la rendono un’eccellenza: la ricerca della qualità si coniuga con il rispetto per l’ambiente e la responsabilità sociale. L’azienda è impegnata in iniziative per la salvaguardia ambientale, gestendo le attività produttive in maniera etica e responsabile, adottando – quando possibile – alternative sostenibili e a basso impatto.

Le specialità Golfera nascono da un’attenta selezione delle materie prime e vengono prodotte nei tre stabilimenti: il Salumificio di Lavezzola, in provincia di Ravenna, sede storica dell’azienda; l’Opificio Benfatto a San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena), dove nascono le specialità gastronomiche pronte e il Prosciuttificio di Collecchio, (Parma), dove vengono lavorati e stagionati i prosciutti crudi.

Violetta De Nicolais