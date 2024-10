L'autunno in Alto Adige, alla scoperta dei luoghi e del vino

Ci sono tanti modi per vivere l'autunno in Alto Adige, tra escursioni, tradizioni da scoprire e degustazioni, ma con un unico filo: il vino. Uno dei prodotti d'eccellenza di questa regione che diventa il protagonista di tanti eventi per scoprire la ricchezza delle tradizioni vinicole e culturali della regione, immersi in un paesaggio naturale di incomparabile bellezza.

"Gli appassionati di vino, – spiega Andreas Kofler, presidente del Consorzio Vini Alto Adige, realtà da sempre impegnata a promuovere la cultura enologica della regione – amano andare alla scoperta del territorio dove nascono i loro vini preferiti. Oltre a degustazioni e visite in cantina, si registra quindi una richiesta sempre più significativa di esperienze immersive e complete che la nostra regione è in grado di offrire grazie alla sinergia delle varie realtà locali legate dall’obiettivo comune della promozione del territorio a tutto tondo". Ecco qualche appuntamento.

Vigneti e cime in Alto Adige

Per celebrare la fine della vendemmia, ogni anno nel villaggio vinicolo di Cornaiano l'ultimo carico d'uva viene portato nella piazza del paese su un vecchio carro decorato e lì pressato in un torchio storico. I contadini degustano il mosto fresco insieme alla gente del villaggio e festeggiano la fine della vendemmia. "L'ultimo carro d'uva" è un'antica tradizione che si rinnova lunedì 7 ottobre ottobre 2024. Questo evento è arricchito dalla presenza del “Saltner”, il tradizionale guardiano dei vigneti che offre ai visitatori un assaggio autentico della storia e della cultura locale. La festa inizierà alle ore 11 al Tannerhof, alle ore 14.30 partirà la sfilata per la piazza della chiesa nel centro del paese di Cornaiano.

Buon vino e musica saranno i protagonisti della Strada del Vino dell’Alto Adige dal 18 ottobre al 2 novembre, grazie all'evento "Melodie di Vini". Giunta alla seconda edizione, è un'opportunità per visitatori e turisti per assaporare vini pregiati del territorio accompagnati da concerti di musica locale e di respiro internazionale, in un ambiente davvero unico. La Strada del Vino dell’Alto Adige è un percorso che si snoda tra Nalles e Salorno (i Comuni attraversati sono 16: Nalles, Andriano, Terlano, Bolzano, Appiano, Caldaro, Termeno, Cortaccia, Magrè, Cortina, Salorno, Egna, Montagna, Ora, Bronzolo e Vadena) per circa 150 chilometri, immerso in un paesaggio caratterizzato da vigneti rigogliosi, castelli medievali e cantine modern. Nell’ambito del programma "TangoFusion", l’incredibile combinazione di bandoneon, clarinetto e pianoforte dei Windkraft farà da colonna sonora a una serie di concerti nei suggestivi castelli del territorio. L’ingresso include il concerto e le varie degustazioni alla scoperta del meglio della produzione di questi luoghi.

Passeggiata autunnale in Alto Adige

Il Vicolo del Vino (Traminer Weingassl), animerà Termeno il 19 ottobre con una festa che trascina i visitatori lontano dalla routine quotidiana. Dalle 14.30 fino a mezzanotte sarà infatti possibile passeggiare tra gli stand, degustando i vini delle cantine locali in calici creati apposta per l'occasione e immergersi nell’atmosfera vivace del vicolo. Ogni calice racconta una storia diversa. Si potranno mangiare piatti tipici altoatesini, speck, krapfen fatti in casa e caldarroste, ascoltare musica tradizionale e assistere a spettacoli folcloristici. Fanno parte della selezione di vini il Lagrein, il Pinot nero e naturalmente anche il Gewürztraminer, che ha reso famoso il nome del paese vinicolo in tutto il mondo. Il Museo Locale "Hoamet Tramin Museum" custodisce, un'ampia collezione di Gewürztraminer di tutto il mondo. Un servizio navetta gratuito porta i visitatori da Caldaro, San Giuseppe al Lago e Cortaccia alla festa.

A Merano, sono due gli eventi scandiscono la stagione dell'autunno. La Festa dell’uva, il 19 e 20 ottobre, una tradizione che dal 1886 è diventata un appuntamento molto atteso della vita sociale della città, le strade si riempiranno di bancarelle con prodotti locali, piatti autunnali e vini pregiati. La Festa dell’Uva è un vero e proprio tuffo nella cultura locale, tra musica alpina anche in versioni d’avanguardia e piatti autunnali con influenze provenienti da nord e del sud. Prodotti locali al Mercato Meranese e vini pregiati del Burgraviato sono i protagonisti dell'evento che domenica 20 ottobre dalle 14.15 raggiunge il suo culmine con la sfilata tradizionale, a cui parteciperanno oltre 60 bande musicali e carri decorati.

Dall’8 al 12 novembre è in programma uno degli eventi enogastronomici più rinomati d’Europa, il Merano WineFestival che, all'interno del Kurhaus, che ogni anno accoglie produttori e visitatori da tutto il mondo. Nel corso della manifestazione, giunta alla 33esima edizione, c'è l'opportunità di degustare vini d'eccellenza e specialità culinarie, partecipare a conferenze, visite guidate e premiazioni, esplorando le ultime tendenze del mondo enogastronomico internazionale. Il programma delle Masterclass comprende degustazioni guidate da esperti per addentrarsi nel mondo dell’enologia, la sezione "Territorium" è dedicata all'approfondimento dei territori più vocati alla viticoltura, "Consortium" è invece dedicata ai Consorzi, che sono enti fondamentali per il racconto e la valorizzazione dei prodotti autoctoni delle aree più vocate d’Italia.

Un altro modo per andare alla scoperta dell'Alto Adige sono le proposte enologiche per gli appassionati di bicicletta. Esperti Bike Wine Ambassador accompagnano gli enoturisti in ciclotour personalizzati attraverso tutte le aree vinicole del territorio. Il programma Bike Wine Ambassador è un’iniziativa del Consorzio Vini Alto Adige e dell’Associazione Guide Mountain-Bike Alto Adige, che di personalizzare il tour in base alle vostre aspettative. Per esempio visitare una cantina che scegliete voi per degustare il vostro vino preferito e magari esplorare sulle sue ruote un vitigno. Per organizzare e prenotare il tour www.suedtiroler-mountainbikeguide.com/it/bike-wine.