Alto Adige, Emozioni in Malga: escursione all’alba a 2.000 metri

Torna Emozioni in Malga evento che dal 12 ottobre al 2 novembre 2024 apre le porte all’Alto Adige e alle sue peculiarità nella stagione tipica dell’autunno, quando i colori e i sapori della natura mutano, a partire dallo spettacolo del foliage delle piante, ma è ancora possibile godere di splendide passeggiate prima dell’arrivo della neve e ci si può poi rilassare nelle spa degli alberghi.

L’Area Vacanze Sci & Malghe Rio Pusteria propone un programma di appuntamenti, dislocati in diverse località, pensati per staccare dalla routine e rigenerarsi a contatto con la natura dell’Alto Adige, adatti per tutti, a partire dalle famiglie.

Dall’escursione all’alba alla preparazione dello strudel

Tutto pronto per preparare lo strudel di mele (credit ©wisthaler.com)

Ogni lunedì si inizia con un evento su due ruote: Bike & Cheese, che unisce sentieri panoramici in bicicletta a una sosta per gustare i prelibati formaggi locali. Martedì è la volta dell’ escursione Big 5 Autunnale, un viaggio affascinante attraverso paesaggi incantevoli, seguito da un corso pratico di preparazione dello strudel presso il Maso Walderhof, dove Kathrin Huber condivide la ricetta segreta della sua famiglia. Il mercoledì, nelle tre settimane di Emozioni in Malga, gli ospiti possono scoprire il mondo delle erbe alpine durante una tranquilla escursione a Terento; l’esperienza si conclude con una visita a un negozio di erbe e la possibilità di preparare pane tradizionale in un maso locale. Giovedì l’escursione all’alba a Jochtal, la più emozionante, seguita da una passeggiata nel pittoresco borgo di Naz, dove la tradizione del Törggelen, con castagne fresche e vino novello, attende gli ospiti. Ogni venerdì è prevista una passeggiata tra gli iconici meleti di Naz, guidata da esperti che sveleranno i segreti della coltivazione delle mele in Alto Adige. Domenica conclusione della settimana con un’escursione sulle tracce della fauna selvatica sul Gitschberg, accompagnati da un cacciatore locale che svelerà i segreti della fauna e di un paesaggio incontaminato.

Specialità gastronomiche: zuppa di fieno

Durante la manifestazione, le baite e taverne locali offrono specialità gastronomiche autunnali dal sapore genuino, come i canederli al cirmolo, la zuppa di fieno e una selezione di dolci ideali per concludere un pasto tipico.

Oltre alle delizie culinarie, gli ospiti possono godere di numerosi vantaggi, tra cui l’uso gratuito delle cabinovie Gitschberg a Maranza e Jochtal a Valles, l’accesso ai mezzi di trasporto pubblico in tutto l’Alto Adige, l’ingresso gratuito a oltre 90 musei ed esposizioni culturali e il servizio shuttle Almbus per raggiungere comodamente l’alpe di Rodengo e Luson.

Emozioni in Malga: il programma 2024 completo

Escursione in Alto Adige (credits ©wisthaler.com)

Gli eventi di Emozioni in Malga in Alto Adige si ripetono tutti per 3 volte, a cadenza settimanale, nel periodo tra il 12 ottobre e il 2 novembre, dando così l’opportunità a tutti di fruire degli intrattenimenti.

Occhi aperti! Sulle tracce della fauna selvatica

domenica, 20., 27.10, 03.11.2024

Punto di ritrovo: ore 07.00, stazione a valle funivia Nesselbahn a Maranza Durata: 3 h Tempo di cammino: 1h, ca. 200 m di dislivello Un’avventura in compagnia di un cacciatore: si parte di primo mattino e si esplorano prati e boschi in cerca di animali selvatici per imparare tante cose interessanti su flora e fauna locale e per gustare uno spuntino rustico in baita.

Tour guidato in e-bike: Bike & Cheese

Lunedí, 14., 21., 28.10.2024

Questo tour parte da Rio di Pusteria e, passando per Vandoies e Chienes, porta fino a Brunico, il cuore pulsante della Val Pusteria. La vivace cittadina sul fiume Rienza conquista con il suo centro storico e la pittoresca via Centrale. Dopo la pausa a Brunico, si fa ritorno su un percorso alternativo con sosta al caseificio Capriz, per una visita guidata al museo del formaggio e una degustazione dei migliori formaggi con latte di capra e di mucca 100% altoatesino.

Escursione alpina autunnale

martedì, 15., 22., 29.10.2024

Quando si sente parlare di Alto Adige, si pensa subito ad alte vette, laghi di montagna scintillanti e sentieri escursionistici appartati con panorami spettacolari. I tour:

15.10.24: Picco della Croce (3.134m): 1.400 m di dislivello, 18 km. 7 h

22.10.24: Cima di Terento (2.728m): 1.300 m di dislivello, 17 km, 7 h

29.10.24: Cima Fallmetzer (2.568m): 1.100 Hm, 16 km, 7 h

Preparazione dello strudel di mele

martedì, 15., 22., 29.10.2024

Dall'impasto delicato alla rifinitura del ripieno di mele, la contadina Kathrin spiega passo dopo passo come si prepara il famoso strudel di mele altoatesino. Appena sfornato e accompagnato da una tazza di caffè, lo strudel di mele viene poi gustato in un'atmosfera conviviale.

Escursione all’alba

Giovedì, 17., 24.10., 31.10.2024

Con la funivia si sale a 2.000 metri e ci si incammina nella silenziosa oscurità per ammirare, passo dopo passo, il nuovo giorno che nasce tra le montagne. Dopo una facile escursione guidata (45 min.) alla piattaforma panoramica “Steiner Mandl”, si potrà ammirare il sorgere del sole nel momento clou in cui i primi raggi illuminano le montagne e poi, man mano, fanno risplendere di vivida luce prati e fiori, campi e boschi. L’esperienza si completa con il ristoro in quota. Possibilità di discesa con la funivia a partire dalle 8.30. Sono consigliati abiti pesanti.

Escursione all’insegna del “Törggelen”

Giovedì, 17., 24.10., 31.10.2024

L'usanza autunnale del "Törggelen" è sempre un'esperienza indimenticabile per i visitatori e gli abitanti del luogo. Non c’è da meravigliarsi: si tratta di una combinazione ideale di esercizio fisico all'aria aperta e piaceri culinari. Dopo un'escursione sull'altopiano colorato di Naz-Schabs con la guida, ci si ferma in un agriturismo, dove vengono servite specialità tipiche della Valle Isarco (cibo e bevande non sono inclusi nel prezzo).

Escursione guidata nei meleti

venerdì, 18., 25.10., 01.11.2024

Passeggiata didattica tra i meleti che costeggiano il sentiero, la visione di un filmato e, naturalmente, una degustazione di mele. Un esperto certificato risponderà a tutte le domande e condividerà informazioni interessanti sulla coltivazione delle mele.