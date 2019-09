Le città più divertenti… e quelle più noiose

Le 10 città USA dove ci si diverte di più

Se il divertimento a 360° è qualcosa di cui non potete fare a meno durante un viaggio, date un'occhiata alla classifica di WalletHub. Il sito di servizi finanziari ha aggiornato, mettendone in fila ben 182 valutando tutto quello che hanno da offrire in termini di svago. Rispetto all'anno scorso , sono aumentate le voci prese in considerazione nel paniere del divertimento: ben 66 fattori diversi nelle tre categorie principali. Dentro c'è veramente di tutto: la quantità e la disponibilità pro capite di ristoranti, spiagge, parchi di divertimento, spazi verdi, campi sportivi, percorsi di trekking, piscine, palestre, spa, cinema, teatri, bar, birrerie, discoteche, festival musicali, eccetera.Confermata in prima posizione, ovviamente,, imbattibile nella categoria della vita notturna: fra casinò, locali di ogni genere e per ogni tasca, attività più o meno lecite, non tradisce i suoi soprannomi – da "città del peccato" a "capitale mondiale del gioco d'azzardo". A ruota seguono, grazie alla concentrazione unica al mondo di parchi divertimento (Walt Disney World, SeaWorld, il resort di Universal…), e, la città che non dorme mai.Divertimento garantito anche a Miami, Chicago, Atlanta, San Francisco, Portland,. In posizioni decisamente più basse alcune celebri metropoli, come Dallas (alla 26), Boston (alla 38) e Detroit (alla 67).Fanalini di cosa,, ecco Yonkers (un comune attaccato al Bronx), Oxnard in California e Pearl City alle Hawaii.Qui potete vedere la classifica completa 1. Las Vegas2. Orlando3. New York4. Miami5. Chicago6. Atlanta7. San Francisco8. Portland9. San Diego10. Los AngelesLeggi anche: